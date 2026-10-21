Người dân rước kiệu, xin lửa ngày vía Bà Mariamman ở trung tâm TPHCM

Nhiều người dân có mặt tại đền Bà Mariamman trên đường Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM để dâng lễ, cầu nguyện trong ngày vía nữ thần Mariamman, diễn ra ngày 20/10.

Lễ vía Bà diễn ra trong 10 ngày, kết thúc vào ngày chính lễ, tức ngày 11 tháng 9 âm lịch. Đây là dịp người dân tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và dâng lễ vật lên nữ thần, cầu mong mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào, hôn nhân suôn sẻ, cuộc sống bình an và may mắn.

Khoảng 9h, tiếng chuông vang lên, báo hiệu các nghi thức chính thức bắt đầu.

Chủ lễ cầm khay đèn dầu tiến vào điện thờ nữ thần Mariamman, bắt đầu nghi thức rước kiệu Bà trong khuôn viên đền.

Kiệu Bà được chủ lễ cầm đèn lửa dẫn đầu, đi ba vòng quanh điện thờ chính. Phía sau là dòng người nối bước, thành kính dâng hoa và cầu nguyện. Hoa trên kiệu Bà sau đó được phân phát cho những người đến hành lễ.

Theo Ban quản lý đền Bà Mariamman, Mariamman có nghĩa là “mẹ Mari”, là nữ thần gắn với mưa thuận gió hòa, sự phì nhiêu và việc kiểm soát bệnh tật ở miền Nam Ấn Độ. Bà được tôn thờ như vị nữ thần mẹ ở các vùng nông thôn thuộc những bang Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh và Maharashtra.

Trong tín ngưỡng địa phương, nữ thần gần gũi với cây cỏ, đất đá và đời sống của người dân nghèo ở nông thôn.

Sau lễ rước kiệu, người dân tiếp tục tham gia nghi thức xin lửa.

Nhiều người tiến về phía ngọn đèn do chủ lễ cầm để thực hiện nghi thức. Lửa tượng trưng cho sức khỏe, nguồn năng lượng xua tan bóng tối.

Nghi thức chấm son truyền thống cũng thu hút đông người tham gia. Dấu son đỏ được chấm lên trán, mang ý nghĩa biểu tượng về danh dự, tình yêu và sự thịnh vượng.

Các nghi thức nối tiếp nhau trong không khí trang nghiêm. Người dân đến đền không chỉ bày tỏ lòng thành kính với nữ thần Mariamman mà còn gửi gắm mong ước về sức khỏe, gia đình êm ấm và cuộc sống bình an.

Không gian đền trong những ngày này được trang hoàng bằng nhiều loại hoa, lá xoài, lá dừa non kết thành hình chim chóc, mũi tên cùng những cây chuối còn nguyên hoa, quả và lá xanh tươi.

Lễ vía Bà Mariamman là một trong những dịp sinh hoạt tín ngưỡng thu hút đông người tại ngôi đền của cộng đồng Hindu ở trung tâm TPHCM, nơi các nghi thức truyền thống của người Ấn Độ được duy trì và mở rộng để người dân, du khách cùng tham gia.

Đền Bà Mariamman còn được gọi là chùa Bà Ấn, trước đây được xây dựng để phục vụ cộng đồng người Ấn Độ theo đạo Hindu. Về sau, ngôi đền mở cửa đón người dân và du khách từ nhiều nơi đến dâng hương, hành lễ.