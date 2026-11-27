79% người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát của Kantar dự định tăng chi tiêu dịp Tết 2027. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Tại sự kiện cập nhật xu hướng kinh doanh và mua sắm cuối năm 2026 - Tết 2027 do TikTok Shop tổ chức chiều 26/11, bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận Nghiên cứu người tiêu dùng và truyền thông của Kantar, cho biết người tiêu dùng đang cẩn trọng hơn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ảnh hưởng đến kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Dù vậy, 60% người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát của đơn vị cho biết sẽ không cắt giảm chi tiêu. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á được Kantar khảo sát.

Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu Tết sớm

Đáng chú ý, triển vọng chi tiêu dịp Tết Nguyên đán 2027 vẫn khá tích cực. Khảo sát của Kantar với 2.938 người tại Việt Nam cho thấy 79% dự định tăng chi tiêu trong dịp này. Chỉ 6% có ý định cắt giảm, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 14% năm ngoái.

Lý giải về động lực tăng chi tiêu, 55% ý kiến cho biết muốn nâng cấp trải nghiệm ngày Tết, các dịp tụ họp và nhu cầu thể hiện vị thế; 44% dự định nâng cấp lựa chọn quà tặng cho gia đình, người yêu; trong khi 41% ưu tiên sức khỏe tinh thần, cảm xúc và những mối quan hệ có ý nghĩa.

“Dù thận trọng trong chi tiêu, người tiêu dùng vẫn ưu tiên cho những thời khắc quan trọng. Tết vẫn là dịp đặc biệt để chúc mừng, kết nối và sắm sửa”, bà Lilly Nguyễn chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho giá trị cảm xúc.

Một thay đổi đáng chú ý khác là 75% người tiêu dùng cho biết sử dụng công nghệ để mua sắm và chuẩn bị đón Tết. Họ có xu hướng mua sắm sớm, quan tâm đến sự đa dạng lựa chọn, ưu đãi và sẵn sàng thử nghiệm nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn.

Do đó, bà Lilly Nguyễn cho rằng doanh nghiệp cần tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số từ sớm, khơi gợi sự mong đợi về Tết, đồng thời gắn sản phẩm với nhu cầu thể hiện bản sắc cá nhân, kết nối và quan tâm đến những người thân thiết.

Thực tế, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết hiện nay, lượng nội dung liên quan đến chủ đề Tết trên nền tảng đã tăng 87%. Ông cho rằng nhu cầu mua sắm dịp Tết không chỉ xuất phát từ những kế hoạch có sẵn mà còn được kích hoạt khi người dùng tiếp xúc với các nội dung gợi nhớ không khí Tết.

Đó là lý do TikTok Shop khuyến nghị nhà bán bắt đầu sớm. Với nhiều mặt hàng Tết, đầu tháng 12 là thời điểm phù hợp để bắt đầu giới thiệu sản phẩm; với những nhóm có nhu cầu xuất hiện sớm như áo dài, lịch triển khai có thể bắt đầu trước đó.

Thực tế kinh doanh mùa Tết năm trước cũng tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp đẩy sớm kế hoạch chuẩn bị hàng hóa. Bà Oanh Nguyễn, Giám đốc ngành hàng Thời trang của TikTok Shop, cho biết tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trong giai đoạn cận Tết 2026 tăng trưởng đáng kể so với các dịp lễ khác và ngày thường.

Trong đó, áo dài đạt sức mua nổi bật. Riêng quý IV/2025, nền tảng ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, tương đương một nửa tổng đơn của ngành hàng này trong cả năm. Sang tháng 1/2026, số đơn hàng tiếp tục vượt 2 triệu.

Thậm chí, hoa và cây cảnh, vốn gắn liền với hoạt động mua sắm tại các chợ Tết truyền thống, cũng ghi nhận 200.000 đơn hàng trước mùa cao điểm Tết 2026, gấp đôi mục tiêu ban đầu, trong khi số lượng nhà bán hàng thuộc nhóm này tăng gấp 5 lần.

Từ phía nhãn hàng, bà Ngô Diễm Kiều, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Cocobebe và Basic, cũng nhận thấy người trẻ hiện nay không còn đợi đến sát Tết mới mua quần áo. Vì vậy, doanh nghiệp đã bắt đầu lên ý tưởng, thiết kế và sản xuất bộ sưu tập áo dài Tết 2027 từ tháng 8/2026, sau đó mở bán từ đầu tháng 11, sớm hơn khoảng một tháng so với năm trước.

Doanh nghiệp bán hàng Tết sớm, tăng tốc livestream

Theo bà Kiều, dù sức mua thời điểm này chưa cao, Cocobebe vẫn đầu tư vào video và livestream để khách hàng biết đến bộ sưu tập, xem mẫu và có thêm thời gian cân nhắc trước khi mua.

Bước vào tháng 12, thương hiệu dự kiến tăng tần suất livestream 8-10 phiên/tháng lên 15-20 phiên mỗi tháng, đồng thời tăng thời lượng phát sóng 2-3 giờ lên 4-6 giờ/ngày.

Nhiều nhãn hàng đã bắt đầu livestream bán áo dài Tết từ tháng 11. Ảnh: TikTok Shop.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, ông Dương Uy Trọng Phúc, Quản lý Thương mại điện tử của Mondelez Kinh Đô, cũng cho biết doanh nghiệp đã bắt đầu mở bán các giỏ quà Tết từ tháng 11, dự kiến sức mua sẽ tập trung nhiều trong tháng 12 và tháng 1/2027. Những tín hiệu ban đầu cho thấy khách hàng đã chủ động tìm hiểu mẫu mã, thiết kế và màu sắc của các giỏ quà Tết năm nay.

Thương hiệu cũng đang tăng cường sản xuất video ngắn và livestream nhằm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Với ngành hàng gia dụng, nói với Tri Thức - Znews, bà Trần Ngọc Hiếu Ngân, Trưởng phòng Thương mại điện tử Philips SDA, cho biết từng lo ngại trước những thông tin về biến động địa chính trị và dự báo về lạm phát, sức mua. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong các chiến dịch tháng 10 và 11 cho thấy tín hiệu tích cực.

Riêng đợt sale 11/11, doanh thu của thương hiệu tăng trưởng 3 chữ số, trong khi số lượng sản phẩm bán ra tương đối ổn định. Điều này cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng mua sản phẩm thuộc phân khúc giá cao trên thương mại điện tử.

“Người tiêu dùng vẫn duy trì nhu cầu mua sắm nhưng cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Điều quan trọng là thương hiệu nắm bắt được nhu cầu đúng thời điểm để chọn lọc sản phẩm phù hợp”, bà Ngân nói.

Để chuẩn bị cho cao điểm mua sắm này, doanh nghiệp dự kiến tăng thời lượng livestream từ khoảng 8-10 tiếng lên 12-16 tiếng mỗi ngày. Số lượng video ngắn giới thiệu sản phẩm cũng dự kiến tăng từ 3 lên khoảng 10 video mỗi ngày.