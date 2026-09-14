Người dân Quy Nhơn tự nguyện giao nộp rùa núi vàng quý hiếm

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 12-9, anh Toàn phát hiện một cá thể rùa vàng bò vào sân nhà. Nghi là động vật quý hiếm, anh đã chủ động đưa cá thể rùa vàng đến Công an phường Quy Nhơn giao nộp theo quy định. Khi tiếp nhận, cá thể rùa núi vàng nặng 0,5 kg và bị thương ở chân.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn, cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; đồng thời được Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR).

Công an phường Quy Nhơn tiếp nhận cá thể rùa núi vàng do công dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhơn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa; bàn giao cho lực lượng kiểm lâm phối hợp với FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn thuộc Công ty CP Safari và Vui chơi giải trí Quy Nhơn Park (phường Quy Nhơn Đông) để chăm sóc, cứu hộ và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng không chỉ góp phần bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với công tác bảo tồn thiên nhiên.

UBND phường Quy Nhơn ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm của anh Trần Huy Toàn. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện hoặc đang nuôi giữ động vật hoang dã không mua bán, trao đổi, vận chuyển, giết hoặc sử dụng trái quy định; chủ động liên hệ cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm. Ảnh: ĐVCC