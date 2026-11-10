Người dân Quảng Ngãi tất bật ứng phó mưa lũ

Người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, ứng phó mưa lớn và gió mạnh trên biển. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ ngày 10-11 đến 12-11, khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm dông rải rác. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Người dân thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường đưa lưới lên bờ kè. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ghi nhận tại khu vực ven biển xã Vạn Tường, từ sáng sớm đã có mưa và gió mạnh. Ngư dân khẩn trương đưa thuyền, thúng lên bờ, chủ động bảo vệ phương tiện.

Bà Phan Thị Kim Chung (thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường) cho biết: "Tàu thuyền đã được neo đậu tại cảng cá Sa Cần. Sáng nay gió rất mạnh nên người dân trong thôn tất bật chằng chống, che chắn nhà cửa”.

Thúng và thuyền máy đã được đưa lên bờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, người dân cũng chủ động di chuyển vật nuôi, thóc lúa lên vị trí cao, gia cố chuồng trại để phòng nguy cơ ngập lụt. Đây là khu vực từng xảy ra ngập sâu trong đợt mưa ngày 8-10.

Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường) cho biết: “Mưa lớn nên chúng tôi rất lo lắng. Gia đình tôi đã làm gấp chuồng gà, nâng cao hơn 1m. Đợt mưa lũ trước, cả đàn gà chết hết, giờ tôi chủ động làm chuồng cao hơn để bảo vệ”.

UBND xã Vạn Tường đã triển khai các lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp và những nơi có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng phương tiện, lực lượng để sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết.

Người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết trên biển và tình hình mưa lớn trên đất liền; tập trung triển khai công tác phòng, chống thiên tai, nhất là theo dõi hoạt động tàu thuyền, kịp thời kêu gọi ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời chú trọng kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập úng, chủ động kiểm tra, khơi thông các vị trí thoát nước tại khu dân cư.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê thông tin, trước diễn biến mưa lớn và gió mạnh trên biển, xã đã rà soát 16 điểm sơ tán tại các trụ sở, trường học, trạm y tế, với sức chứa khoảng 4.135 người, sẵn sàng di dời người dân khi xảy ra tình huống bất khả kháng.

Địa phương xác định các khu vực trũng thấp tại thôn Mỹ Lại (Khê Xuân), Trường Định (Khê Nam), Gia Hòa và Tăng Long (Xóm Lân) là những nơi có nguy cơ ngập lụt cần theo dõi, chủ động phương án ứng phó.

Xã hiện có 47.446 người với 12.055 hộ dân, 639 tàu thuyền và 30 lồng bè nuôi. Hiện công tác ứng phó được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm thông tin liên lạc, hậu cần và vận động người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động ứng phó khi mưa lũ gây chia cắt.

Thi công kè chống sạt lở tại khu vực núi thôn Tang, xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xã miền núi Tây Trà Bồng, trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất, xã đã xây dựng phương án ứng phó, rà soát các khu vực có nguy cơ cao, nhất là khu dân cư ven sông, suối, sườn đồi, núi có địa hình dốc.

Địa phương dự kiến sơ tán tập trung 215 hộ với 986 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; bố trí 38 điểm sơ tán tại các công trình kiên cố, với sức chứa khoảng 4.620 người.

Xã huy động 371 người thuộc các lực lượng tại chỗ, chuẩn bị phương tiện, vật tư, thuốc men và dự kiến dự trữ 10 tấn gạo để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Một tàu hàng mắc cạn tại vùng bờ biển Sa Huỳnh

Sáng 10-11, Trung tá Lê Thành Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, tàu hàng TONG CHENG 301 (Đồng Thành 301), treo cờ Panama, bị mắc cạn tại khu vực bờ biển thuộc tổ dân phố Vĩnh Tuy, phường Sa Huỳnh, cách bờ khoảng 10m.

Tàu hàng mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Ảnh: TUẤN LINH

Theo Trung tá Lê Thành Đồng, tàu xuất phát từ cảng Phú Mỹ (TPHCM) đến cảng tại tỉnh Quảng Trị để nhận hàng. Thời điểm gặp nạn, tàu chưa chở hàng. Nhận định ban đầu, do tàu không tải, mạn nổi cao, gặp sóng lớn và gió mạnh nên không giữ được hướng di chuyển theo hải trình, bị trôi dạt vào bờ.

Qua kiểm tra, tàu mắc cạn trên bãi cát, khu vực có một số đá ngầm. Hiện chưa ghi nhận dấu hiệu hư hỏng thân tàu. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên đều an toàn và vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng.

Sự cố xảy ra trong điều kiện thời tiết trên biển Quảng Ngãi diễn biến phức tạp. Theo cơ quan khí tượng, trên biển có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 3-5m.