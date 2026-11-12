Người dân Quảng Ngãi mang lưới, dùng vợt bắt cá giữa dòng nước xả tràn chảy xiết

Hoạt động người dân đổ xô bắt cá tại khu vực đập tràn hồ Hóc Sằm thuộc xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn ra bất chấp cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền địa phương sau đợt mưa lớn kéo dài.

Sự việc này được ghi nhận vào sáng ngày 11/11 vừa qua khi mực nước hồ dâng cao và bắt đầu chảy tràn qua đập xả lũ. Do mưa lớn kéo dài, hồ Hóc Sằm xả tràn tự do, thu hút nhiều người dân dùng lưới, vợt đứng sát mép tràn trơn trượt hoặc lội xuống dòng nước cuồn cuộn để vớt cá.

Lực lượng chức năng xã Mộ Đức đã đến hiện trường yêu cầu người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tổ chức chốt chặn, tuần tra và xử lý vi phạm hành lang an toàn thủy lợi. Chính quyền đề nghị người dân tuyệt đối không đánh bắt thủy sản tại khu vực tràn xả lũ, chân đập và quản lý chặt chẽ trẻ em.

Lực lượng chức năng xã đang tăng cường chốt chặn, tuần tra nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn hồ đập nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân.