Người dân phường Thanh Khê kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Lãnh đạo UBND phường Thanh Khê đối thoại với nhân dân. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - ĐÌNH HIỀN

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội phường Thanh Khê tiếp tục ổn định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 658,7 tỷ đồng, bằng 78% dự toán.

Công tác quản lý đô thị, môi trường, an sinh xã hội và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ; 99,99% hồ sơ hành chính được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,87%.

Phường hoàn thành sắp xếp từ 532 tổ dân phố còn 80 tổ dân phố, góp phần tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: DIỄM HƯƠNG - ĐÌNH HIỀN

Về kết quả giải quyết kiến nghị sau hội nghị đối thoại năm 2025, UBND phường tiếp nhận 31 ý kiến thuộc thẩm quyền và đến nay giải quyết xong 30 ý kiến. Trong đó, kiến nghị liên quan đến nâng cấp kiệt 70 Phan Thanh đã được khảo sát, xây dựng phương án và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tế khu dân cư, tập trung vào đời sống dân sinh, hạ tầng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông và những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Đại diện chính quyền cùng các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các kiến nghị cần tiếp tục kiểm tra, xử lý...