Người dân phường Hà Tiên bàn giao cá thể chim Ó Cá quý hiếm

Công an phường Hà Tiên phối hợp lực lượng Kiểm lâm tiếp nhận cá thể chim Ó Cá do người dân tự nguyện bàn giao.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/10, người dân trên địa bàn phường Hà Tiên phát hiện một cá thể chim Ó Cá có dấu hiệu mệt mỏi, mắc kẹt tại khu vực ven nhà nuôi gà nên liên hệ cảnh sát khu vực thuộc khu phố Thạch Động để được hướng dẫn xử lý.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát khu vực đến hiện trường, tiếp nhận cá thể chim và phối hợp Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang lập biên bản bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

Qua kiểm tra, cá thể chim được xác định là Ó Cá, có tên khoa học Pandion haliaetus, thuộc nhóm IIB, được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Hiện cá thể chim đã được chuyển giao cho Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me để theo dõi sức khỏe, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Công an phường Hà Tiên khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, đi lạc hoặc mắc kẹt cần liên hệ ngay lực lượng công an hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; không tự ý nuôi giữ, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.