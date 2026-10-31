Người dân phường Bắc Hồng Lĩnh mở hướng thoát nghèo từ mô hình sinh kế

Dù ở tuổi 72, bà Trịnh Thị Thanh, trú tại TDP Xuân Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh, vẫn phải tự xoay xở cuộc sống trong căn nhà của mình. Là phụ nữ đơn thân, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, hiện bà Thanh thuộc diện hộ cận nghèo không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của người thân và các chính sách an sinh xã hội.

Bà Trịnh Thị Thanh tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để chăm sóc đàn gà, cải thiện thu nhập.

Với điều kiện sức khỏe và tuổi tác, việc tìm kiếm công việc để có thêm thu nhập đối với bà Thanh không hề dễ dàng. Bởi vậy, phát triển chăn nuôi tại gia đình được xem là hướng sinh kế phù hợp, giúp bà Thanh tận dụng thời gian, điều kiện sẵn có để cải thiện cuộc sống.

Năm 2025, bà Thanh được hỗ trợ mô hình sinh kế gà để phát triển chăn nuôi. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, bà có thêm điều kiện duy trì hoạt động chăn nuôi tại gia đình. Mới đây, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bà tiếp tục được hỗ trợ hơn 40 con gà cùng 2 bao thức ăn chăn nuôi.

Cán bộ phường Bắc Hồng Lĩnh động viên bà Trịnh Thị Thanh tích cực chăm sóc đàn gà, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình sinh kế tại gia đình.

Bà Trịnh Thị Thanh phấn khởi chia sẻ: “Đối với những người có hoàn cảnh như tôi, được hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi là điều rất quý. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tôi có thêm cơ hội phát triển chăn nuôi, tạo nguồn thu ngay tại gia đình. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn gà cẩn thận, phòng tránh dịch bệnh để vật nuôi phát triển tốt, có thêm nguồn thu”.

Cũng lựa chọn chăn nuôi gà để nâng cao thu nhập, bà Kiều Thị Huyền (59 tuổi), ở TDP Hồng Lâm, là một trong những hộ cận nghèo được phường Bắc Hồng Lĩnh hỗ trợ sinh kế. Mới đây, bà được trao hơn 40 con gà để phát triển chăn nuôi tại gia đình.

Bà Kiều Thị Huyền trao đổi với lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh về việc phát triển mô hình chăn nuôi gà, từng bước tạo sinh kế, cải thiện thu nhập gia đình.

Được hỗ trợ con giống giúp bà Huyền giảm bớt chi phí ban đầu, có thêm điều kiện bắt tay vào chăn nuôi, từng bước tạo nguồn thu nhập. Mô hình cũng không đòi hỏi quy mô chuồng trại quá lớn, phù hợp với khả năng chăm sóc và điều kiện sản xuất của gia đình.

Bà Kiều Thị Huyền chăm sóc đàn gà được hỗ trợ.

Bà Kiều Thị Huyền cho biết: “Tôi dự định khi gà đủ trọng lượng sẽ bán cho người dân trong khu vực. Hy vọng đàn gà phát triển thuận lợi, mang lại một khoản thu nhập để trang trải sinh hoạt, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Quan trọng là có thêm điều kiện để chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Không chỉ hỗ trợ các hộ có nhu cầu phát triển chăn nuôi quy mô nhỏ, phường Bắc Hồng Lĩnh còn căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để lựa chọn vật nuôi phù hợp. Gia đình bà Trần Thị Lập (56 tuổi) và ông Kiều Đình Thân (59 tuổi), ở TDP Minh Lương, là trường hợp được hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò.

Được hỗ trợ bê giống mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của gia đình bà Trần Thị Lập.

Trước đây, hai vợ chồng chủ yếu làm thợ phụ xây dựng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, khi ông Thân phát hiện mắc bệnh ung thư thanh quản giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật. Để chăm sóc chồng và lo chi phí chữa bệnh, bà Lập phải nghỉ việc, không còn nguồn thu nhập ổn định. Hiện ông Thân được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, song những khó khăn trong sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe vẫn là gánh nặng đối với gia đình.

Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng được hỗ trợ sinh kế đã tiếp thêm động lực để gia đình ông Kiều Đình Thân vươn lên.

Trước hoàn cảnh đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh đã hỗ trợ gia đình bà Lập một con bê để phát triển chăn nuôi. Nguồn hỗ trợ giúp gia đình bà Lập tạo sinh kế phù hợp với điều kiện hiện tại.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh thăm hỏi, nắm bắt hoàn cảnh và động viên gia đình ông Kiều Đình Thân, đồng thời trao đổi về việc hỗ trợ sinh kế, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Lập cho hay: “Với hoàn cảnh gia đình hiện nay, có thêm một con bê để chăn nuôi là điều rất đáng quý. Gia đình tôi sẽ chăm sóc con bê khỏe mạnh, phát triển tốt để sau này có thêm nguồn thu, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Được Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng vươn lên”.

Theo báo cáo của UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã trao hỗ trợ 157 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, có 150 mô hình chăn nuôi gà và 7 mô hình chăn nuôi bò, với tổng kinh phí thực hiện 824 triệu đồng.

Những con bò giống, gà giống được trao tận tay người dân là nguồn lực thiết thực, tạo sinh kế lâu dài cho hộ nghèo, cận nghèo ở phường Bắc Hồng Lĩnh. (Trong ảnh: Đại diện Hội Nông dân phường Bắc Hồng Lĩnh trao mô hình sinh kế bò, gà cho người dân).

Việc lựa chọn vật nuôi được triển khai theo hướng phù hợp với điều kiện sản xuất, khả năng chăm sóc và hoàn cảnh của từng hộ. Các mô hình chăn nuôi gà có ưu thế về quy mô đầu tư, thời gian nuôi tương đối ngắn, phù hợp với những gia đình có diện tích chăn nuôi nhỏ. Trong khi đó, mô hình chăn nuôi bò hướng đến những hộ có điều kiện chăm sóc, duy trì đàn vật nuôi lâu dài hơn.

Ông Nguyễn Viết Khanh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng, Đô thị (UBND phường Bắc Hồng Lĩnh) cho biết: “UBND phường tập trung rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo để lựa chọn đối tượng và mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện từng gia đình. Sau hỗ trợ, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và đánh giá hiệu quả, giúp người dân duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững”.

Ông Lê Bá Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Phường Bắc Hồng Lĩnh xác định giảm nghèo phải hướng đến tính bền vững, không chỉ hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên bằng chính khả năng lao động, sản xuất của mình. Trong đó, hỗ trợ sinh kế là một giải pháp thiết thực, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có tư liệu sản xuất, tạo thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống”.