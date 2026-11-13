Người dân Phú Thọ được quyền lựa chọn nơi sinh sống khi điều chỉnh địa giới với Hà Nội

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đặt ra yêu cầu tổ chức mạng lưới giao thông đồng bộ theo cả chiều dọc và ngang sông, kết nối đường bộ với đường sắt đô thị, xe buýt và giao thông đường thủy. Những tuyến đường, cây cầu và đầu mối trung chuyển sẽ mở rộng khả năng kết nối hai bờ, đưa các không gian cảnh quan, văn hóa và dịch vụ ven sông đến gần hơn với đời sống đô thị.