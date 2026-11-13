Người dân phố núi Pleiku háo hức đợi U.23 Việt Nam nhận Cúp vô địch

Trong những ngày này đi đến đâu trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, phố núi Pleiku nói riêng, đều được nghe người dân nói nhiều đến những trận đấu, niềm vui mang lại sau hai trận toàn thắng của tuyển U23 Việt Nam, nhất là thắng đậm đến 3-0 trước U23 Thái Lan, một đất nước có nền bóng đá với nhiều duyện nợ với bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay.

Người dân phố núi đang ngóng Cup vô dịch

Niềm vui đó được nâng lên khi U23 Qatar - đại diện đến từ Tây Á được đánh giá là thử thách lớn nhất khi sở hữu nền tảng thể hình vượt trội, thể lực dồi dào, hàng phòng ngự chơi áp sát, thi đấu gắn kết, tư duy chiến thuật hiện đại, lại không ngại va chạm, đã giúp họ tổ chức phòng ngự cũng như tấn công hiệu quả. Một trong những đội mạnh của châu lục nên đã hòa với U23 Singapore, vượt qua Thái Lan 2-1…để gặp U23 Việt Nam trong trận “chung kết” vào lúc 19 giờ ngày mai (14.11) trên sân Pleiku – Gia Lai.

Nếu chiến thắng, hoặc chỉ cần hòa ở bất kỳ tỷ số nào, thì U23 Việt Nam đoạt cúp vô địch cùng phần thưởng trị giá 100.000 USD (gần 2,6 tỉ đồng), của giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Có mặt từ đầu giải đấu, được tiếp xúc với các cầu thủ, HLV, chúng tôi thấy đội hình U23 Việt Nam lần này rất mạnh, thể lực tốt, tinh thần thoải mái, các cầu thủ tham dự giải đấu với quyết tâm chiến thắng cao nhất. Trấn giữ khung thành, gồm các thủ môn: Nguyễn Vũ Khang (1m94), Phạm Đình Hải (1m85) và Cao Văn Bình (1m83). Trung vệ Đinh Quang Kiệt cao đến 1m95, Nguyễn Anh Tiệp (1m83), Nguyễn Cảnh Tài (1m81); tiền vệ Tạ Xuân Trường cao 1m80; đặc biệt trên hàng tiền đạo có Williams Minh Hoàng cao đến 1m88, Trần Gia Bảo (1m8), Nguyễn Minh Tâm (1m81), cả tiền đạo trẻ này đều có được vị trí thi đấu chính thức ở V.League và đạt được những thành quả khá tốt.

Tinh thần quyết chiến và quyết thắng của U23 Việt Nam- ảnh Ngọc Chính

Đội hình mạnh, đẹp, thể lực tốt cùng đấu pháp hay, hợp lý, U23 Việt Nam đã làm nên hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan (3-0) và U23 Singapore (1-0). Qua hai trận toàn thắng trong vai trò là chủ nhà tại một giải đấu quốc tế được tổ chức ở phố núi Gia Lai, U23 Việt Nam đã để lại cho người dân yêu bóng đá trên cả nước và khu vực nhiều dấu ấn tích cực, tạo niềm tin vững chắc để gặp U23 Qatar trong trận cuối cùng, mở ra nhiều cơ hội lớn để chạm tay vào ngôi vô địch.

Những ly cà phê nóng thơm, chưa vơi, nhưng câu chuyện về bóng đá nói chung, U23 Việt Nam tham gia giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 nói riêng thì không ngớt và rất sôi nổi. Trao đổi cùng chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Mai và thầy giáo Nguyễn Thái Hoàng là những những người dân ở khu phố Nguyễn An Ninh yêu thích bóng đá, nhất là tuyển HAGL trong những năm qua, cho biết: “Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh lần này rất “hiếu chiến và hiếu thắng”, vào sân là nhập cuộc liền và chủ động, liên tục gây sức ép.

Niềm vui của cổ động viên phố núi ↵

Điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam hai lượt trận vừa qua chính là tinh thần thi đấu máu lửa, không ngại va chạm cùng kỷ luật chiến thuật chặt chẽ, ở các tuyến có sự phối hợp nhịp nhàng, thể lực tốt...Qua đó đã giúp đội bóng áp đặt được lối chơi và chiến thắng thuyết phục trước cả U23 Thái Lan lẫn U23 Singapore.

Trong đội tuyển U23 Việt Nam bây giờ, chúng tôi thấy có rất nhiều cầu thủ chất lượng, thể lực và kỹ thuật chuyên môn rất tốt. Điều đó sẽ giúp đội tuyển không chỉ giành được vị trí top 4 như ở giải U23 châu Á vừa rồi mà còn có thể hướng đến chức vô địch trong tương lai không xa.

Niềm vui chiến thắng- ảnh Ngọc Chính

Đến nay với 6 điểm tuyệt đối cùng lợi thế sân nhà, cùng với lối chơi như vừa qua, tôi tin rằng U23 Việt Nam sẽ chiến thắng U23 Qatar, nếu quá lắm thì chúng ta chỉ cần hòa ở bất kỳ tỷ số nào là có thêm 1 điểm là đủ để giữ chiếc cúp vô địch. Món quà quý giá nhất dành tặng cho người dân cả nước cũng như bà con ở phố núi Pleiku yêu bóng đá và mến yêu khách.

Anh Ngô Thanh Oanh và Trần Ngọc An cho biết thêm: Sống ở phố núi Pleiku lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới chứng kiến trực tiếp tuyển U23 Việt Nam thi đấu trên sân Pleiku. Không khí bóng đá ở đây cực kỳ sôi động, là tiền đề để động viên các cầu thủ thi đấu hiệu quả trên sân. Mặc dù chạm trán với U23 Thái Lan tại lượt trận đầu tiên Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, nhưng chúng tôi thấy các cầu thủ trẻ của mình thi đấu quá bản lĩnh, tự tin. Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công nhỉnh hơn, sáng tạo hơn, với sự cơ động không mệt mỏi của Văn Thuận và Khoa Ngô ở tuyến giữa, khi Quang Duyệt có bóng đã rất nhanh tạt bổng từ cánh trái vào đển Minh Tâm đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc, thủ môn Wongraankham phán đoán tốt nhảy tới, nhưng đường bóng mạnh lại bay vào góc chéo khung thành nên đành bó tay đứng nhìn, không thể cứu thua cho U23 Thái Lan.

Người dân phố núi - Động viên các cầu thủ U23 Việt Nam ↵

Trong khi các cầu thủ Thái Lan đang thẩn thờ, tiếc nuối, HLV thì liên tục khua tay, trao đổi, động viên…Ngược lại, các cầu thủ U23 Việt Nam khi có bàn mở tỷ số, đã hứng khởi bùng lên tấn công, duy trì lối chơi tổng lực, chơi Pressing, gây sức ép, áp sát. Thực hiện tốt đấu pháp chiến thuật là phòng ngự chủ động, tranh và lấy bóng rồi nhanh chóng áp sát, vây ráp cầu thủ Thái Lan đang giữ bóng để lấy bóng tấn công trên tất cả các hướng.

Sự cố gắng không bao giờ lãnh phí, U23 Việt Nam đã ghi tiếp 2 bàn thắng nửa trước tuyển U23 Thái Lan. Được đà các cầu thủ trẻ chúng ta đã phát huy và làm tiếp chiến thắng trước U23 Singapore. Tạo nên hai chiến thắng đẹp, hấp dẫn, nức lòng người hâm mộ bóng đá phố núi Pleiku.

Trận “chung kết” vào tối 14-11 của Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026, cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều là những đội tuyển có chất lượng chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là tinh thần thi đấu, bản lĩnh và lòng quyết tâm chiến thắng, tính quyết liệt của các cầu thủ U23 Việt Nam cùng với sự sẵn sàng ra sân và cống hiến hết mình chính là yếu tố tạo nên khác biệt để tạp nên chiến thắng ở cầu thủ trẻ đất Việt.

Bản lĩnh quyết chiến của các cầu thủ U23 Việt Nam- ảnh Ngọc Chính ↵

Xin chúc mừng Việt Nam, chúc mừng U23 Việt Nam. Với 2 chiến thắng liên tục trước tuyển U23 Thái Lan và U23 Singapore, họ chứng tỏ rằng mình không chỉ là một đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á mà còn ở cấp độ châu Á. Chính vì thế, người dân Việt Nam nói chung, phố núi Pleiku nói riêng hy vọng U23 Việt Nam sẽ chiến thắng ở trận cuối cùng trước U23 Qatar- mặc dù họ rất mạnh.

Niềm vui, nụ cười chiến thắng đang rất nóng, rất chờ đợi từ U23 Việt Nam vào 19 giờ ngày 14-11 trên sân Pleiku- Gia Lai