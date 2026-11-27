Sau vụ nổ tại quán lẩu ở tầng 1 nhà tập thể E4, số 168 Nguyễn Văn Tuyết, người dân tại khu tập thể E3, E4 Vĩnh Hồ được yêu cầu di dời để bảo đảm an toàn. Các hộ dân bắt đầu thu dọn tài sản, chuyển khỏi nơi ở theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ nổ hiện vẫn được lực lượng chức năng rào chắn, hạn chế người ra vào nhằm bảo đảm an toàn. Người dân không được tiếp tục sinh hoạt tại khu vực bên trong phạm vi bảo vệ.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu tập thể để hỗ trợ người dân trong quá trình di dời. Việc thu dọn, vận chuyển tài sản được triển khai tại các khu nhà theo yêu cầu bảo đảm an toàn sau sự cố.

Người dân bắt đầu thu dọn quần áo, thiết bị gia đình và vật dụng cá nhân để chuyển khỏi nơi ở. Đồ dùng sau khi đóng gói được đưa xuống phía dưới khu nhà, tập kết trước khi vận chuyển.

Các vật dụng sinh hoạt được chuyển từ những tầng trên xuống khu vực phía dưới. Nhiều gia đình phải chia thành nhiều lượt để đưa tài sản ra ngoài.

Các phương tiện được huy động để vận chuyển tài sản của người dân. Xe tải, xe ba gác lần lượt chở đồ đạc ra khỏi khu vực, đưa đến nơi ở mới của các hộ gia đình.

Bàn ghế, tủ và các thiết bị gia dụng có kích thước lớn cũng được tháo dỡ, đưa ra khỏi căn hộ. Những vật dụng này được sắp xếp riêng để thuận tiện cho quá trình bốc xếp và vận chuyển.

Quỳnh Giang, sinh viên đang thuê trọ tại khu vực, cho biết việc phải chuyển chỗ ở ảnh hưởng đến lịch học và sinh hoạt thường ngày. Địa điểm thuê mới có những bất tiện trong việc đi lại, khiến cô phải điều chỉnh kế hoạch học tập.

Các hộ dân tiếp tục thu xếp những công việc cuối cùng trước khi rời khu tập thể. Việc di dời khiến các gia đình phải thay đổi địa điểm sinh hoạt trong thời gian tới.

Ông Ngô Xuân Huy, người dân sinh sống tại khu tập thể, cho biết việc di dời ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, trong đó có việc học tập của con. Gia đình ông phải sắp xếp lại nơi ở và lịch trình đi lại sau khi chuyển khỏi khu vực.

Những gian nhà tại khu tập thể dần được đóng cửa sau khi các hộ dân chuyển đi. Một số khu vực không còn hoạt động sinh hoạt thường ngày.

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