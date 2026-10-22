Người dân phát hiện vật thể khổng lồ dài 9 mét rơi xuống

Theo Theo New Straits time, giới chức Indonesia đang điều tra vụ một mảnh vỡ có kích thước bằng ô tô, được cho là một bộ phận của tên lửa Trung Quốc, rơi xuống đồn điền dầu cọ gần nhà dân và các công trường.

Mảnh vỡ được một công nhân đồn điền ở Borneo thuộc Indonesia phát hiện vào sáng ngày 19/10, sau khi người dân báo cáo nghe thấy tiếng nổ lớn vào tối hôm trước tại khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Central Kalimantan.

Hình ảnh vật thẻ dài 9 mét được người dân phát hiện. Ảnh: BRIN

"Nó nằm ở đó. Lúc đầu tôi nghĩ đây có thể là một mảnh vỡ máy bay", Wardi Tamroni nói với AFP về phát hiện của mình gần thị trấn Sampit.

Ông Wardi, 51 tuổi, cho biết vật thể lạ đã rơi cách khu nhà ở của công ty dầu cọ PT Agro Bukit khoảng 3km.

"Chúng tôi thường tiến hành các hoạt động của mình tại khu vực nơi vật thể rơi xuống. May mắn thay, tất cả công nhân đã về nhà hết rồi, nên không còn ai ở lại đồn điền", ông nói thêm.

Trưởng cảnh sát địa phương I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra mô tả vật thể này là "một tấm nhôm khá lớn, dài tới 9 mét, có hình dạng bất thường và có vết cháy rõ rệt".

Theo phát ngôn viên hàng không dân dụng Zachrudien, vụ việc không gây thiệt hại về người hay tài sản.

Ông cũng cho biết thêm, các mảnh vỡ này không gây ra nguy cơ phóng xạ hay độc hại nào.

Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cho biết mảnh vỡ dường như đến từ tên lửa Chu Tước-2E của Trung Quốc.

Tuần trước, chính phủ Trung Quốc cho biết tên lửa Chu Tước-2E đã phóng thành công 10 vệ tinh vào không gian.