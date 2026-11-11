Người dân phát hiện vật thể bí ẩn bay ngang trên bầu trời

Một vật thể nghi là thiên thạch đã được nhìn thấy bay ngang trên bầu trời Malaysia.

Video cho thấy ánh sáng rực rỡ với một cái đuôi dài vụt qua bầu trời, khiến người dân kinh ngạc khi theo dõi từ nhà của họ vào ngày 4/11.

Hiện tượng rực lửa này được cho là có thể nhìn thấy từ một số khu vực của Pahang, Johor và Sabah, cũng như ở Singapore.

Vệt sáng được phát hiện trên bầu trời. Ảnh cắt từ clip.

Ông Datuk Azlikamil Napiah, tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Malaysia, cho biết vật thể nghi là thiên thạch này là mảnh vỡ từ kính viễn vọng không gian của NASA khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Ông nói thêm: "Quá trình quay trở lại đã được NASA kiểm soát và giám sát để tránh bất kỳ sự cố hoặc thương vong nào. Cho đến nay, nó không liên quan đến lãnh thổ Malaysia".

Trong một tuyên bố, NASA cho biết Đài quan sát Neil Gehrels Swift - được phóng vào không gian để nghiên cứu những vụ nổ mạnh nhất trong vũ trụ - đã quay trở lại Trái đất, trên khu vực Bắc Sumatra của Indonesia, lúc 7h39 sáng giờ EST ngày 4/11.

Cơ quan này trước đó cho biết họ hy vọng một số bộ phận của tàu vũ trụ sẽ sống sót khi quay trở lại, nhưng nguy cơ bị hư hại là "khoảng 1/2.100".