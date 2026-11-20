Một con trăn khổng lồ dài khoảng 4 mét đã bất ngờ bò vào khuôn viên nhà của một cặp vợ chồng tại Bangkok, Thái Lan, khiến gia đình hoảng sợ.

Theo Newsflare con trăn khổng lồ đã bò ngang qua bãi cỏ trong khuôn viên ngôi nhà. Phát hiện con trăn này, chú chó cưng của gia đình lập tức sủa liên tục để cảnh báo chủ nhân.

Nghe tiếng chó sủa bất thường, anh Jatuporn Thongsri, chủ ngôi nhà, đi ra ngoài kiểm tra. Khi vừa bước xuống cầu thang, anh bất ngờ phát hiện con trăn lớn đang đối đầu với thú cưng của mình.

Trước tình huống nguy hiểm, người đàn ông đã dùng cây lau nhà để xua đuổi con vật. Tuy nhiên, con trăn nhanh chóng bò vào một khe hẹp bên dưới phần móng bê tông của ngôi nhà và ẩn náu tại đó.

Không thể tự xử lý, gia đình quyết định gọi hàng xóm và đội cứu hộ động vật địa phương đến hỗ trợ. Khi có mặt, các nhân viên cứu hộ phát hiện con trăn đang cuộn mình bên dưới kết cấu bê tông. Họ sử dụng những chiếc gậy chuyên dụng để tìm cách dụ con vật bò ra ngoài, nhưng con trăn vẫn ngoan cố ẩn sâu trong khe hẹp.

Sau gần 3 giờ kiên trì, con trăn cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi nơi trú ẩn. Đây là thời điểm thuận lợi để các chuyên gia nhanh chóng khống chế và kéo nó ra ngoài. Sau khi kiểm tra, đo kích thước, đội cứu hộ đã đưa con vật đến nơi thích hợp để thả về tự nhiên.

Chia sẻ về sự việc, chị Fahsuay Silpthai, vợ anh Jatuporn, cho biết chồng chị đã quyết định cho chú chó ngủ trong nhà sau khi phát hiện con trăn xuất hiện bên ngoài. Theo chị, con trăn có kích thước rất lớn và khỏe đến mức những người tham gia bắt giữ cũng cảm thấy kiệt sức sau quá trình kéo nó ra khỏi nơi ẩn náu.