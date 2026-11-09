Người dân phát hiện con cá voi trôi dạt vào bờ biển

Loài động vật có vú sống dưới biển này được phát hiện trên bãi biển Mandrem ở Goa, Ấn Độ, vào chiều 8/11. Ngay khi phát hiện ra nó, các tình nguyện viên từ nhóm cứu hộ dưới nước Drishti Lifesaver Group đã lập tức cứu sống nó.

Hình ảnh và video về cuộc giải cứu cho thấy nhóm tình nguyện viên dùng những mảnh vải lớn quấn quanh con cá voi và kéo nó lại gần biển. Họ cũng té nước lên người nó để giữ an toàn.

Họ đã bắt được con cá voi, vận chuyển nó đến vùng nước sâu hơn và thả nó ra, cứu sống thành công mạng sống của nó.

Loài động vật có vú sống dưới biển này đã được phát hiện trên bãi biển Mandrem ở Goa. Ảnh: NDTV

Một video do NDTV thu được cho thấy các nhân viên cứu hộ trên thuyền đang thả con cá voi trở lại biển. Các nhân viên của Drishti đã được đào tạo về cách xử lý các loài động vật có vú biển.

Vụ việc xảy ra sau khi một con cá voi lưng gù con dài 7,9 mét dạt vào bờ biển Bandra của Mumbai.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy con vật vẫn còn sống, khiến các nhà chức trách phải tiến hành một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp. Tuy nhiên, loài động vật biển này đã không thể được cứu sống.