Theo truyền thông Thái Lan, khoảng 19h20 ngày 17/11/2026, lực lượng cứu hộ thuộc Quỹ Sawang Metta Dhammasathan nhận được tin báo về một con trăn kích thước lớn xuất hiện tại khu vực Thao Thura Soi 3, phía sau đền Chao Pho Suea, quận Mueang, tỉnh Nakhon Ratchasima.

Ngay sau đó, đội cứu hộ nhanh chóng có mặt để kiểm tra. Tại hiện trường, họ phát hiện con trăn khổng lồ đang cuộn mình sâu bên trong đường cống thoát nước. Theo thông tin ban đầu, con vật được cho là đã bò vào khu vực nuôi nhốt và nuốt chửng một con gà chọi có giá trị hàng chục triệu đồng của người dân.

Một con gà chọi có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng bất ngờ biến mất khiến chủ nhân không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, khi lần theo dấu vết, người dân đã phát hiện một "thủ phạm" không ai ngờ tới con trăn khổng lồ nặng hơn 70 kg, dài khoảng 5 m đang ẩn náu trong cống thoát nước.

Trước đó, khi phát hiện đàn gà bị thất lạc, cùng với nhiều dấu vết lông gà vương vãi xung quanh, chủ nhân đã tổ chức tìm kiếm. Không ngờ, kết quả tìm kiếm lại dẫn đến phát hiện bất ngờ khi con trăn lớn đang ẩn mình trong cống.

Việc bắt giữ con vật cũng không hề dễ dàng. Với thân hình đồ sộ và sức mạnh đáng kể, con trăn liên tục vùng vẫy, chống trả khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Khoảng 5 người dân được huy động hỗ trợ khống chế. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đội cứu hộ mới đưa được con vật ra khỏi đường cống.

Đáng chú ý, chiếc bao tải phân bón màu trắng được chuẩn bị ban đầu cũng không đủ sức chứa con trăn. Các nhân viên cứu hộ và người dân phải phối hợp nâng đỡ, điều chỉnh thân trăn rồi cẩn thận đưa từng phần cơ thể vào bao.

Sau khi hoàn tất việc khống chế, con trăn được đưa đi và thả trở lại môi trường tự nhiên.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân bởi kích thước đặc biệt lớn của con trăn và cuộc giải cứu kéo dài nhiều giờ.