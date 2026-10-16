Người dân phấn khởi khi doanh nghiệp chủ động giảm giá xăng

Trong kỳ điều hành ngày 15/10, Petrolimex công bố giảm thêm 300 đồng/lít xăng, trong khi PV OIL giảm 350 đồng/lít tại 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc so với mức giá Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố.

Động thái này đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng cao trong thời gian qua đã phần nào tác động đến đời sống của nhân dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều người tiêu dùng chia sẻ, việc doanh nghiệp giảm giá bán xăng dầu mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng.