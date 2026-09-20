Người dân phản ánh, CSGT xác minh xử phạt 4 tài xế

Theo đó, các hành vi vi phạm được ghi nhận qua camera hành trình của người dân, sau đó chuyển đến Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, Đội CSGT số 3 tiến hành xác minh, làm rõ phương tiện và người điều khiển.

Hành vi vi phạm được ghi lại qua camera hành trình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 4 tài xế có các hành vi vi phạm gồm: vượt xe trong trường hợp không được vượt; điều khiển xe không đúng làn đường, phần đường quy định, đi vào làn đường ngược chiều; không tuân thủ quy tắc nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau và chuyển hướng không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau.

Các hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông, đặc biệt tại những tuyến đường có mật độ phương tiện đông.

Tại buổi làm việc với Đội CSGT số 3, các tài xế được mời đến đều thừa nhận hành vi vi phạm được xác định và chấp hành quyết định xử phạt.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3 làm việc với các tài xế vi phạm.

Tổng số tiền phạt đối với 4 trường hợp là 11,6 triệu đồng; trong đó, 2 trường hợp bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin do người dân cung cấp đang góp phần hỗ trợ lực lượng CSGT phát hiện, xác minh những hành vi vi phạm trên đường.

Qua đó, người dân được khuyến khích cung cấp hình ảnh, thông tin về các hành vi nguy hiểm cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.