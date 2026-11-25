Trên tuyến đường Lương Định Của, phường Bình Trưng, Tp.HCM, những căn nhà mặt tiền từng gắn bó với người dân nhiều năm đang dần được tháo dỡ, nhường chỗ cho công trình mở rộng đường.

Không chờ máy móc hay lực lượng thi công, nhiều hộ dân đã tự tay đập bỏ tường, mái hiên, thu dọn mặt bằng để bàn giao cho dự án. Sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, mở ra diện mạo khang trang hơn cho khu vực.

Nhiều hộ gia đình trên đường Lương Định Của đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án.

Đoạn đường Lương Định Của, phường Bình Trưng, nơi nhiều căn nhà nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Những căn nhà mặt tiền nằm trong ranh thu hồi đất đang được người dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Nga (người dân) cho biết, gia đình bà sau khi được cơ quan chức năng mời làm việc, các phương án về bồi thường, hỗ trợ đều được thông báo rõ ràng. Để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà nước, gia đình bà đã chủ động di dời nhà, tài sản. Bà cho biết, gia đình bà cũng là một trong những hộ dân được UBND phường tặng giấy khen trong công tác thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, giữa tháng 11/2026, nhiều máy móc, người lao động được người dân và cơ quan chức năng thuê đến để tháo dỡ, di dời các tài sản. Hàng chục căn nhà đã hoàn thành và di dời.

Những bức tường, mái hiên từng gắn bó với sinh hoạt của gia đình nay được tháo dỡ để lùi công trình vào phía trong, trả lại mặt bằng cho dự án.

Phần diện tích nhà ở bị giải tỏa một phần được phá bỏ. Nhiều hộ dân phải tính toán lại không gian sinh hoạt, sửa chữa và xây dựng lại phần nhà còn lại.

Những căn nhà sau khi tháo dỡ để lại khoảng đất trống dọc tuyến Lương Định Của. Đây là phần mặt bằng quan trọng để triển khai các hạng mục giao thông.

Theo báo cáo của UBND phường Bình Trưng, theo phương án được phê duyệt, dự án thu hồi 22.012 m² đất, ảnh hưởng đến 67 trường hợp, gồm 66 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp.HCM (Ban giao thông) cho biết, khu vực mặt bằng Lương Định Của có ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai nhánh cầu N1.2 thuộc dự án nút giao An Phú, một trong những hạng mục còn vướng mặt bằng, nếu bàn giao xong mặt bằng 22.012 m², chủ đầu tư sẽ triển khai ngay hai hạng mục N1.2 và mở rộng đường Lương Định Của.

Dự án xây dựng nút giao An Phú (phường Bình Trưng, Tp.HCM) được khởi công cuối năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được thiết kế theo quy mô nút giao khác mức 3 tầng, gồm 2 hầm chui, 6 nhánh cầu vượt (N1.1, N1.2, N1.3, N2, N3, N4), cùng các hạng mục cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đến tháng 11/2026, nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác, gồm hai hầm chui kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây; nhánh cầu N2, N3, N4 và nhánh cầu trái Giồng Ông Tố. Các hạng mục còn lại tập trung vào những nhánh cầu thuộc nhóm N1, trong đó N1.2 và phần mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe vẫn chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng. Riêng đường Lương Định Của, phần diện tích cần thu hồi khoảng 22.012 m² để triển khai nhánh cầu N1.2 và mở rộng tuyến đường theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng. Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, bàn giao và quyết toán trong quý III/2027.