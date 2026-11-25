Người dân phá dỡ nhà, gỡ nút thắt mặt bằng dự án hơn 3.400 tỷ đồng ở Tp.HCM
Nhiều hộ dân tại phường Bình Trưng, Tp.HCM đang chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao đất để thực hiện dự án mở rộng đường Lương Định Của.
Trên tuyến đường Lương Định Của, phường Bình Trưng, Tp.HCM, những căn nhà mặt tiền từng gắn bó với người dân nhiều năm đang dần được tháo dỡ, nhường chỗ cho công trình mở rộng đường.
Không chờ máy móc hay lực lượng thi công, nhiều hộ dân đã tự tay đập bỏ tường, mái hiên, thu dọn mặt bằng để bàn giao cho dự án. Sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, mở ra diện mạo khang trang hơn cho khu vực.
Nhiều hộ gia đình trên đường Lương Định Của đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án.
Dự án xây dựng nút giao An Phú (phường Bình Trưng, Tp.HCM) được khởi công cuối năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình được thiết kế theo quy mô nút giao khác mức 3 tầng, gồm 2 hầm chui, 6 nhánh cầu vượt (N1.1, N1.2, N1.3, N2, N3, N4), cùng các hạng mục cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Đến tháng 11/2026, nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác, gồm hai hầm chui kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường dẫn cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây; nhánh cầu N2, N3, N4 và nhánh cầu trái Giồng Ông Tố. Các hạng mục còn lại tập trung vào những nhánh cầu thuộc nhóm N1, trong đó N1.2 và phần mở rộng đường Lương Định Của lên 4 làn xe vẫn chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.
Riêng đường Lương Định Của, phần diện tích cần thu hồi khoảng 22.012 m² để triển khai nhánh cầu N1.2 và mở rộng tuyến đường theo hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Hoàng. Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, bàn giao và quyết toán trong quý III/2027.
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