Người đàn ông xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân để đòi nợ

Theo thông tin xác minh ban đầu, khoảng 0h45’ ngày 1/11/2026, chị L.T.T.M. (SN 1987) đi làm về đến căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.

Cơ quan Công an yêu cầu Quỳnh lau chùi các vết sơn trên tường nhà dân để khắc phục hậu quả. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chị M. dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được nên nhờ một người hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do ổ khóa có vật lạ bên trong. Sau đó, chị M. đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định người thực hiện hành vi là Lê Doãn Quỳnh (SN 1988, cư trú tại phường An Lạc).

Tại cơ quan Công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, giữa Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp.

Đáng chú ý, tranh chấp vay mượn giữa hai bên đang được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn thực hiện hành vi xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa căn nhà để gây sức ép đòi nợ.

Vụ việc đặt ra cảnh báo về cách hành xử khi phát sinh tranh chấp tiền bạc. Khi vụ việc đang được Tòa án thụ lý, các bên cần cung cấp tài liệu, chứng cứ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo trình tự tố tụng, chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Việc cho rằng mình có khoản tiền chưa được trả không thể là lý do để tự ý phá hoại tài sản, đe dọa hoặc gây sức ép, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống của người khác.

Hiện trường vụ việc tạt sơn đòi nợ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Các hành vi lợi dụng việc đòi nợ để đe dọa, phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng phải được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, không để kéo dài, gây bất an trong Nhân dân.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngay cả trường hợp dưới 2 triệu đồng, người thực hiện vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu thuộc các trường hợp luật định, trong đó có trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Không thể cho rằng chỉ làm hỏng một ổ khóa hay xịt sơn lên một mảng tường thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.