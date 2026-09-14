Người đàn ông xăm 90% cơ thể, lập kỷ lục thế giới

Remy được Tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là người còn sống có nhiều hình xăm nhất thế giới (xăm nhiều lớp nhất).

Remy Schofield (38 tuổi, người Canada) dành hơn 20 năm để thay đổi diện mạo bằng hình xăm. Khoảng 90% cơ thể anh hiện được phủ mực, trong đó một số khu vực có hàng chục lớp xăm chồng lên nhau. Hành trình này bắt đầu từ đầu những năm 2000, theo Daily Star.

Guinness World Records 2027 công nhận Remy là người còn sống có nhiều hình xăm nhất thế giới (xăm nhiều lớp nhất). Trước đó, anh từng nghĩ mình không có cơ hội được ghi tên, bởi kỷ lục về tỷ lệ cơ thể được phủ hình xăm trong thời gian dài thuộc về Lucky Diamond Rich, người gần như xăm kín từ đầu đến chân.

Hơn 20 năm liên tục xăm hình

Remy thực hiện hình xăm đầu tiên khi 17 tuổi, với tên con trai trên cẳng tay. Khoảng năm 2009, anh bắt đầu theo đuổi hình xăm với mức độ thường xuyên hơn. Trước đó khoảng 8 năm, anh đã có chiếc khuyên đầu tiên trên mặt và từng sở hữu hơn 100 chiếc khuyên trên cơ thể.

Trong những năm tiếp theo, Remy nhiều lần xăm lại các vùng da cũ. Có thời điểm, toàn bộ cơ thể anh được phủ mực đen. Sau đó, anh tiếp tục xăm đè lên những vùng đã có mực.

"Tỷ lệ cơ thể được xăm của tôi gần như không thay đổi trong 15 năm qua. Điều thay đổi là số lớp mực. Hiện một số khu vực đã có hơn 100 lớp, còn phần lớn cơ thể nằm trong khoảng 10-40 lớp trở lên", Remy nói trong một cuộc phỏng vấn.

Anh hiện vẫn duy trì khoảng 2 buổi xăm mỗi tuần và dự định làm lại toàn bộ phần lưng. Remy cho biết việc được Guinness công nhận không khiến anh muốn dừng lại.

Cơ thể đầy hình xăm của Remy Schofield.

"Tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng. Kỷ lục này khiến tôi có thêm động lực để đi xa hơn nữa. Tôi không biết liệu mình có bao giờ hoàn thành hay không", anh chia sẻ.

Remy cho biết hình xăm đối với anh không đơn thuần là một thay đổi cố định. Anh thích khả năng liên tục chỉnh sửa diện mạo của mình.

Theo Remy, khả năng thay đổi hình xăm khiến anh có cảm giác chúng không hoàn toàn mang tính vĩnh viễn như nhiều người vẫn nghĩ.

Đến nay, người đàn ông đã trải qua hơn 4.500 giờ xăm và ước tính chi khoảng 264.000 bảng Anh cho việc này. Tuy vậy, anh cho biết vẫn có một giới hạn bản thân chưa muốn vượt qua: xăm kín mặt.

Vì sao không xăm kín mặt?

Khuôn mặt là một trong những phần ít được phủ mực nhất trên cơ thể Remy. Anh có hình dơi trên mí mắt, chữ phía trên lông mày, cùng nhiều hình xăm ở cằm và quanh khuôn mặt. Riêng phần mặt đã trải qua khoảng 130 giờ xăm.

Tuy nhiên, nhiều vùng da trên mặt anh vẫn còn nguyên. Remy từng lo rằng điều này có thể khiến anh không bao giờ đạt kỷ lục Guinness.

"Tôi từng chịu rất nhiều áp lực từ mọi người, họ bảo tôi chỉ cần xăm nốt phần còn lại của khuôn mặt. Nhưng nếu thật sự muốn làm vậy, tôi đã làm từ lâu rồi", anh nói.

Sau đó, nghệ sĩ trình diễn người New Zealand Lucky Diamond Rich đã giúp Remy có cơ hội trao đổi với Guinness. Hai ngày sau cuộc gặp, kỷ lục mới được xác lập.

Dù vậy, Remy vẫn không muốn xăm kín mặt. Theo anh, quyết định này không liên quan đến công việc hay chi phí mà nằm ở cách anh nhìn nhận bản thân.

"Tôi cảm thấy khi xăm kín toàn bộ khuôn mặt, cách bạn tiếp xúc với thế giới sẽ thay đổi mãi mãi. Mỗi lần xăm thêm một phần trên mặt, tôi lại nhìn bản thân theo một cách khác", Remy chia sẻ.

Anh cho biết mình muốn tiếp tục thay đổi cơ thể nhưng không muốn việc theo đuổi hình xăm trở thành toàn bộ con người mình.

Remy Schofield bên người vợ hiện tại.

"Tôi không muốn bản thân bị chính dự án này nuốt chửng", anh nói.

Bên cạnh những hình xăm liên tục được thay đổi, Remy vẫn giữ một số thiết kế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là những hình xăm tưởng nhớ những người thân đã qua đời.

Trên đầu Remy có những hình xăm để tưởng nhớ cha, mẹ và mẹ của con trai anh. Mẹ của con trai Remy qua đời vì ung thư vào năm 2016.

"Những gì tôi xăm để tưởng nhớ sẽ không bao giờ bị phủ đi. Bạn có thể phải chỉnh sửa các hình xung quanh để giữ chúng trong tổng thể, nhưng đó là cách tôi tưởng nhớ họ", Remy nói.

Một hình xăm khác mà anh trân trọng là chân dung Mozart, chú chó lai Shih Tzu và Poodle từng sống cùng anh 16 năm và qua đời vào tháng 4 năm ngoái. Hình được xăm ở đùi phải, trên vùng da phủ mực.

"Tôi đã chừa sẵn một khoảng trên vùng da xăm đen để in hình của nó", anh chia sẻ.

Hành trình của Remy cũng được anh ghi lại trên mạng xã hội. Trong một bài đăng, anh từng chia sẻ ảnh bản thân khi khoảng một tuổi để cho thấy diện mạo trước khi bắt đầu xăm và đeo khuyên.

Hiện tại, anh vẫn tiếp tục các buổi xăm đều đặn. Remy cho biết mình sẽ chỉ dừng lại khi không còn cảm thấy vui với việc này. "Tôi luôn nói rằng mình sẽ dừng lại khi không còn thấy vui với việc đó nữa", anh nói.

Hoàng Hoàng