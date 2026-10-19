Người đàn ông vừa 'đánh bại' Trấn Thành là ai?

Sáng 18/10, Trại buôn người vượt Thỏ ơi và trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026. Theo số liệu trên Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã mang về hơn 451 tỷ đồng, vượt mức 449,8 tỷ đồng của bộ phim do Trấn Thành cầm trịch.

Thành tích này giúp Toni có màn chào sân điện ảnh thành công ngoài mong đợi. Nói vậy là bởi trước khi phim ra mắt, việc một đạo diễn chưa được đông đảo khán giả đại chúng quen mặt lại có thể vượt qua tên tuổi lớn như Trấn Thành là kịch bản ít ai ngờ tới.

Từ cascadeur đến người đứng sau bộ phim trăm tỷ

Trước khi được biết đến với vai trò cầm trịch Trại buôn người, phần lớn sự nghiệp của Toni Dương Bảo Anh dành cho công việc phía sau máy quay. Anh bước vào nghề với vai trò cascadeur, tức diễn viên đóng thế, rồi phát triển trong lĩnh vực chỉ đạo diễn xuất hành động.

Theo chia sẻ của nam đạo diễn, anh có thời gian dài làm việc tại Bollywood, ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ nổi tiếng với những bộ phim có quy mô sản xuất lớn. Toni từng tham gia một số dự án như Baahubali, Enthiran và Magadheera. Mẫu số chung ở những tác phẩm này là các đại cảnh, cảnh hành động phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều bộ phận trong ê-kíp. Nhờ hoạt động trong môi trường này mà Toni có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt ở mảng dàn dựng cảnh hành động.

Khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục có cơ hội cộng tác với một số nhà làm phim tên tuổi. Đạo diễn Trại buôn người từng tham gia các dự án như Hương Ga của Cường Ngô, Lôi Báo của Victor Vũ, loạt phim Lật mặt của Lý Hải và kể cả Mai của Trấn Thành. Ở những dự án này, Toni Dương Bảo Anh đảm nhận các đầu việc liên quan đến hành động và sản xuất, có thời điểm giữ vai trò phó đạo diễn.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh trên một set quay.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, anh chia sẻ qua từng dự án lại tích lũy được kinh nghiệm về dàn cảnh, bố trí khung hình, làm việc với diễn viên và tổ chức sản xuất. Những công việc này cho phép anh quan sát quá trình làm phim từ nhiều góc độ, thay vì chỉ tập trung vào một khâu riêng biệt.

“Từ khi vào nghề, tôi đã học cách sống từ anh Quốc Thịnh, học nghề cascadeur từ các thầy khi còn làm cascadeur. Sau đó tôi đi học nghệ thuật, tốt nghiệp, rồi thi và học đạo diễn. Trong quá trình đó, các thầy cũng dạy tôi rất nhiều về tư duy. Sau này, tôi bắt đầu làm trợ lý đạo diễn cho anh Cường Ngô, rồi Lê Thanh Sơn, Lý Hải, Victor Vũ. Tôi trải qua nhiều vai trò khác nhau chứ không riêng phó đạo diễn”, Toni Dương Bảo Anh chia sẻ.

Những kinh nghiệm đó giúp anh dạn dĩ khi chính thức chuyển mình sang vị trí đạo diễn. Anh từng chỉ đạo loạt phim Hùng Long Phong Bá, lên sóng từ năm 2022. Song đến Trại buôn người, đây mới là màn chào sân điện ảnh chính thức của nhà làm phim sinh năm 1987.

“Khi tự cầm trịch, mọi thứ đều nằm trong tay tôi, từ cách vận hành, sắp lịch quay sao cho hợp lý, tối ưu công việc đến việc đạo diễn thế nào, xử lý ra sao. Tất cả đều do tôi quyết định. Nhưng thật ra tôi cũng làm nghề lâu năm rồi nên không lo lắng quá nhiều, khá bình tĩnh”, đạo diễn Trại buôn người nói.

Thành công ngoài mong đợi

Trại buôn người là dự án đầu tiên của Chói Entertainment khi bước vào thị trường phim chiếu rạp. Đằng sau tác phẩm là sự phối hợp của Toni Dương Bảo Anh với bà xã Mèo Bích Trang - người đảm nhận vai trò biên kịch, nhà sản xuất và tham gia dựng phim. Theo chia sẻ của cặp đôi, họ dành khoảng năm năm tìm kiếm tư liệu, hình ảnh, thông tin và chuẩn bị nguồn lực trước khi bắt tay thực hiện dự án.

Nói về quy mô, Trại buôn người quy tụ dàn diễn viên đồ sộ với một số gương mặt có kinh nghiệm lẫn độ nhận diện, nổi bật là Steven Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan. Bên cạnh đó là hơn 700 diễn viên góp mặt trong loạt đại cảnh, trong khi tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động vượt 10.000 người. Theo đó, tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục dự án nội địa quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên đông đảo nhất từng thực hiện. Quy mô này phần nào cho thấy tham vọng của Toni Dương Bảo trong tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Toni Dương Bảo Anh trở thành đạo diễn có phim ăn khách nhất năm 2026.

Sau khi ra rạp, Trại buôn người nhanh chóng có những bước tiến doanh thu gây kinh ngạc. Phim vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ 4 ngày rồi tiếp tục chinh phục các cột mốc phòng vé cao hơn. Đến sáng 18/10, sau khoảng hơn 3 tuần chiếu, phim đạt thành tích 451 tỷ đồng, chính thức trở thành phim nội địa ăn khách nhất năm 2026. Con số này gây ngạc nhiên, bởi Trấn Thành là một trong những đạo diễn hút khách của màn ảnh Việt với loạt tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ. So với cha đẻ Thỏ ơi, Toni Dương Bảo Anh rõ ràng chưa phải một cái tên quen thuộc với khán giả đại chúng.

Dẫu vậy, doanh thu cao không đồng nghĩa với việc bộ phim không có hạn chế. Trại buôn người vẫn tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về kịch bản, ngôn ngữ kể chuyện và cả yếu tố diễn xuất. Tác phẩm được nhận xét dễ xem, có hình ảnh bắt mắt, nhiều cảnh hành động nhưng nội dung chưa tạo được sức nặng tương xứng với đề tài.

Toni Dương Bảo Anh không né tránh vấn đề này, thừa nhận tác phẩm điện ảnh đầu tay còn thiếu sót. Anh cũng mở lòng đón nhận những ý kiến phê bình để hoàn thiện các dự án tiếp theo. Sắp tới, Trại buôn người sẽ ra mắt thêm phiên bản T13 (dành cho người xem từ 13 tuổi trở lên), dự kiến vào cuối tháng 10, hướng đến các nhóm khán giả là học sinh.