Người đàn ông U70 đam mê trồng rau củ 'khổng lồ', 'khoe' quả bí ngô nặng gần nửa tấn khiến nhiều người bất ngờ

Với nhiều người, một củ tỏi lớn, quả đậu dài hay cây mướp có kích thước khác thường chỉ là điểm thú vị trong khu vườn. Tuy nhiên, đối với Graham Barratt, những nông sản khổng lồ lại trở thành mục tiêu để ông chinh phục.

Người đàn ông đến từ Gloucestershire, Anh, đã có nhiều năm trồng rau. Niềm đam mê với các loại cây khổng lồ của ông bắt đầu hơn 10 năm trước, khi Barratt chuyển sang canh tác tại một trang trại cộng đồng và được sử dụng nhà kính lớn.

Theo Barratt, việc tạo ra một loại rau củ có kích thước vượt trội không chỉ phụ thuộc vào đất tốt và chế độ tưới nước đều đặn. Ông phải theo dõi từng cây cẩn thận, lựa chọn giống phù hợp và tạo điều kiện để cây tập trung tối đa nguồn dinh dưỡng vào một quả hoặc củ.

Graham Barratt và quả bí ngô nặng 465,5kg. Ảnh: SWNS

Quá trình thử nghiệm kéo dài nhiều năm đã giúp ông thiết lập hàng loạt thành tích đáng chú ý với nhiều loại nông sản khác nhau.

Năm 2025, Barratt lập một số kỷ lục thế giới. Những sản phẩm nổi bật gồm quả mướp nặng 2,82kg, quả mướp dài 1,699m và quả đậu Hà Lan dài 180mm.

Ông không chỉ tập trung vào một giống cây nhất định. Danh sách rau củ được Barratt theo đuổi trải dài từ bí, đậu, mướp đến tỏi tây và cần tây.

Mỗi loại cây có đặc điểm sinh trưởng khác nhau, đòi hỏi người trồng phải nghiên cứu và liên tục điều chỉnh phương pháp chăm sóc. Chỉ một thay đổi nhỏ về giống, nước, dinh dưỡng hoặc môi trường cũng có thể quyết định cây phát triển bình thường hay trở thành một ứng viên lập kỷ lục.

Tháng 7/2026, Barratt tiếp tục lập kỷ lục thế giới với củ tỏi tây có đường kính 19cm và nặng 1,75kg.

Người đàn ông 67 tuổi thừa nhận hành trình trồng rau củ khổng lồ đi kèm không ít căng thẳng và thách thức, đặc biệt trong giai đoạn cuối của quá trình sinh trưởng.

Khi chăm sóc củ tỏi tây, Barratt từng lo lắng vì một gia đình chuột chũi đến làm tổ bên dưới phần rễ. Sau khi những con vật này rời đi, một vài con hươu lại xuất hiện vào sáng sớm và ăn lá cây.

Mỗi mùa trồng trọt vì thế trở thành một lần thử nghiệm mới. Barratt ví mình như huấn luyện viên bóng đá, luôn phải dành sự tập trung cho những “cầu thủ” tốt nhất.

Mới đây, ông mang quả bí ngô nặng 465,5kg tới cuộc thi rau củ khổng lồ thường niên tại Anh. Do kích thước và trọng lượng đặc biệt, Barratt phải sử dụng xe cùng nhiều công sức để vận chuyển quả bí đến nơi tổ chức.

Sau những kỷ lục đã đạt được, ông Graham Barratt vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê làm vườn và hy vọng có thể thiết lập thêm nhiều kỷ lục thế giới mới.