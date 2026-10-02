Người đàn ông U40 ở Hà Nội cấp cứu sau một ngày tiêm filler nâng mũi

Nhận thấy tình trạng bất thường, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Ngày 2/10, ThS.BS Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết vùng mũi bệnh nhân bị hoại tử phần cánh mũi, viêm tấy, nhiều mụn mủ toàn bộ vùng mũi. Bệnh nhân buộc phải nhập viện điều trị, theo dõi.

Bác sĩ Tâm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Tâm, một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của tiêm filler là tắc mạch. Tình trạng này có thể xảy ra khi filler đi vào lòng mạch hoặc gây chèn ép mạch máu, làm giảm hoặc ngừng dòng máu đến mô. Khi mô bị thiếu máu, thiếu oxy kéo dài, tổn thương có thể tiến triển thành hoại tử.

"Vùng mũi đặc biệt cần thận trọng bởi hệ thống mạch máu vùng mặt có cấu trúc phức tạp và có các nhánh nối với hệ thống mạch quanh mắt", bác sĩ cho hay. Vì vậy, ngoài nguy cơ tổn thương mô và hoại tử, tắc mạch do filler trong một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây mất thị lực, đột quỵ não, thậm chí tử vong.

Bên cạnh tắc mạch, tiêm filler không bảo đảm vô khuẩn hoặc không đúng quy trình còn có thể dẫn đến nhiễm trùng, áp xe, viêm mô, tổn thương da và sẹo. Những biến chứng này có thể cần điều trị kéo dài và ảnh hưởng lâu dài đến kết quả thẩm mỹ.