Ngày 26/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin vừa phẫu thuật thành công ca thay đồng thời hai khớp gối cho ông O.S. (63 tuổi, quốc tịch Turkmenistan). Người bệnh bị thoái hóa khớp gối độ IV hai bên, biến dạng chân và hạn chế vận động nghiêm trọng.

Suốt hơn 10 năm, những cơn đau khớp gối khiến việc đi lại, sinh hoạt của ông ngày càng khó khăn. Khi nhập viện, cả hai khớp gối đã biến dạng vẹo trong, khả năng gấp và duỗi bị hạn chế nghiêm trọng.

Sau khi tìm hiểu các cơ sở y tế và phương pháp điều trị tại nhiều quốc gia, ông quyết định đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Người bệnh mong muốn cải thiện khả năng vận động, từng bước trở lại sinh hoạt bình thường.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thay đồng thời hai khớp gối cho người bệnh Turkmenistan (Ảnh: BVCC).

Thay đồng thời hai khớp gối trong khoảng một giờ

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, cho biết tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở cả hai khớp gối khiến các bác sĩ phải cân nhắc kỹ phương án điều trị.

Nếu phẫu thuật từng bên, khớp gối còn lại vẫn đau và biến dạng, gây khó khăn cho quá trình phục hồi chức năng. Người bệnh cũng phải trải qua hai lần phẫu thuật, nhập viện và xét nghiệm, kéo dài thời gian điều trị.

Sau khi hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, các bác sĩ quyết định thay đồng thời hai khớp gối trong một lần mổ. Phương án này nhằm rút ngắn thời gian điều trị và tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi vận động.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật có nhiều yếu tố phức tạp do bệnh kéo dài, phần mềm co rút và bao hoạt dịch viêm dính. Người bệnh nặng hơn 100kg, đặt ra yêu cầu cao trong kiểm soát nguy cơ phẫu thuật.

Ê-kíp phẫu thuật đã phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ gây mê hồi sức, đánh giá và chuẩn bị phương án xử trí những tình huống có thể phát sinh. Ca mổ diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng một giờ cho cả hai khớp gối.

Sau phẫu thuật, hai chân người bệnh có thể duỗi thẳng tối đa, tình trạng biến dạng vẹo trong được khắc phục. Sau 3-4 ngày, ông đã có thể gấp gối khoảng 90 độ, tự đứng dậy và đi lại với khung trợ đỡ mà không cần người hỗ trợ.

Vết mổ khô, hai khớp gối không sưng nề. Kết quả chụp X-quang cho thấy trục và sự cân bằng của hai khớp gối được phục hồi.

Niềm vui của gia đình Turkmenistan cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau ca phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Thay đồng thời hai khớp gối có lợi thế gì?

Nghiên cứu của nhóm bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, công bố năm 2026 trên tạp chí quốc tế Orthopedic Reviews, đã so sánh kết quả điều trị của 38 người bệnh. Trong đó, 12 người được thay đồng thời hai khớp gối và 26 người được phẫu thuật theo hai giai đoạn.

Kết quả cho thấy nhóm thay đồng thời hai khớp gối có thời gian nằm viện trung bình 9,25 ngày, so với 15,8 ngày ở nhóm phẫu thuật theo hai giai đoạn. Chi phí nằm viện trong nghiên cứu lần lượt là 51,5 triệu đồng và 70,3 triệu đồng.

Những kết quả này cho thấy lợi thế về thời gian điều trị và chi phí ở nhóm người bệnh được lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, do quy mô nghiên cứu còn nhỏ, chưa thể khẳng định hai phương pháp có mức độ an toàn tương đương.

Việc thay đồng thời hay lần lượt từng khớp gối cần được cân nhắc dựa trên tình trạng tổn thương, sức khỏe tổng thể và nguy cơ phẫu thuật của mỗi người bệnh. Phương pháp thay đồng thời đòi hỏi cơ sở chuyên khoa có năng lực phẫu thuật, gây mê hồi sức và phục hồi chức năng phù hợp.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, người bệnh Turkmenistan cần tiếp tục tập phục hồi chức năng, chăm sóc vết mổ và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện khả năng vận động và duy trì kết quả phẫu thuật.