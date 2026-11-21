Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20-11, người dân xã Tây Sơn phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa trên xuồng đánh cá đang neo tại bờ Nam sông Côn (đoạn qua thôn Tây Xuân, xã Tây Sơn).

Đoạn bờ sông nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: H.P

Nạn nhân gặp nạn khi đang đánh bắt cá. Khu vực hiện trường phát hiện vụ việc cách đập dâng Phú Phong khoảng 1 km về phía hạ nguồn.

Nạn nhân được xác định là ông P.V. (SN 1976, trú thôn Lai Nghi, xã Tây Sơn) - người thường xuyên đánh bắt cá về đêm trên đoạn sông này. Sự việc sau đó được trình báo đến Công an xã Tây Sơn.

Công an xã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu và báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo xác minh, xử lý theo quy định.