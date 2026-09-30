Người đàn ông tử vong trên xe buýt, 3 ngày sau mới được phát hiện

Theo CNA (Thông tấn xã Trung ương Đài Loan), vụ việc xảy ra tại quận Tân Điếm, thành phố Tân Bắc. Nạn nhân họ Cao, 60 tuổi, lên một chiếc xe buýt của Công ty Vận tải Tân Điếm vào khoảng 20h40 ngày 24/9 tại trạm Thanh Đàm.

Qua kiểm tra camera, cảnh sát xác định người đàn ông lên xe nhưng không ghi nhận hình ảnh ông xuống xe trong suốt hành trình. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tài xế đưa xe về điểm cuối. Tuy nhiên, người đàn ông được cho là vẫn nằm ở khu vực phía sau xe và không được phát hiện.

Chiếc xe sau đó được đỗ tại bến trong thời gian nghỉ lễ Trung thu. Đến khoảng 6h45 ngày 27/9, xe được đưa ra hoạt động trở lại. Theo CNA, ngay cả khi xe xuất phát, tài xế vẫn không nhận ra hành khách đã tử vong ở hàng ghế phía sau.

Ảnh: CNA

Khoảng 10 phút sau khi xuất phát, khi xe đi qua khu vực ga tàu điện ngầm Tân Điếm, một hành khách lên xe đã phát hiện người đàn ông nằm bất động ở phía sau. Người này lập tức báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và xác định nạn nhân đã tử vong, không thể đưa đi cấp cứu. Cảnh sát phong tỏa chiếc xe, tiến hành khám nghiệm và thu thập các dấu vết liên quan.

Cảnh sát cho biết trên thi thể người đàn ông không phát hiện dấu hiệu ngoại thương rõ ràng, bước đầu loại trừ khả năng bị sát hại. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong chưa được xác định và cần tiếp tục điều tra.

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về quy trình kiểm tra xe sau khi kết thúc chuyến. Đại diện Công ty Vận tải Tân Điếm thừa nhận tài xế chỉ quan sát bằng mắt thường trước khi rời xe, thay vì kiểm tra kỹ toàn bộ khoang hành khách.

Doanh nghiệp cho biết sẽ xem đây là trường hợp để tăng cường nhắc nhở, yêu cầu tài xế phải kiểm tra kỹ bên trong xe trước khi rời vị trí. Cơ quan giao thông công cộng thành phố Đài Bắc cũng xác định doanh nghiệp có thiếu sót trong việc quản lý và thực hiện quy trình kiểm tra xe, đồng thời xử phạt công ty 30.000 Đài tệ.

Đến ngày 28/9, CNA tiếp tục cập nhật diễn biến điều tra. Công tố viên Đài Bắc đã tiến hành khám nghiệm tử thi và làm việc với tài xế. Sau quá trình thẩm vấn, tài xế được cho tại ngoại với số tiền 50.000 Đài tệ để phục vụ quá trình điều tra vụ việc theo hướng có dấu hiệu liên quan đến tội danh gây chết người do sơ suất. Cơ quan công tố cho biết sẽ tiếp tục sắp xếp giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong.