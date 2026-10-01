Người đàn ông tử vong sau cú va chạm với tàu hỏa

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h sáng 1/10, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua phường An Nhơn, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ND

Thời điểm trên, đoàn tàu khách đang trong hành trình di chuyển từ ga Sài Gòn ra các tỉnh phía Bắc. Khi đến đoạn giao cắt với đường Lương Ngọc Quyến, đoàn tàu bất ngờ va chạm với người đàn ông trung niên đang di chuyển qua khu vực đường sắt.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, đoàn tàu dừng lại khẩn cấp để xử lý sự cố.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.