Người đàn ông tử vong sau 3 ngày đi chơi cầu lông, nguyên nhân gây bất ngờ

Theo TVBS, một vụ việc tử vong bất ngờ xảy ra tại xã Hukou, huyện Tân Trúc, Đài Loan. Một lao động nước ngoài được gọi bằng tên giả A Guo đến nhà thi đấu cầu lông chơi thể thao cùng bạn bè. Trong lúc thi đấu, anh nghi bị quả cầu lông bay với tốc độ cao trúng đầu, khiến cơ thể khó chịu và phải rời sân nghỉ ngơi.

Sau đó, anh lấy đồ dùng cá nhân rồi cùng bạn bè rời đi. Không ngờ, A Guo tiếp tục xuất hiện triệu chứng nôn ói và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù được điều trị trong 3 ngày, anh vẫn không qua khỏi.

Ảnh minh họa. Nguồn: TVBS

Theo thông tin được đăng tải, A Guo hẹn bạn bè đến nhà thi đấu cầu lông chơi thể thao. Trong lúc hai bên thi đấu quyết liệt, anh nghi bị quả cầu lông bay nhanh trúng đầu. Khi đó, anh không ngã xuống sân nhưng sau đó cảm thấy khó chịu, phải tạm rời sân và cuối cùng được bạn bè đưa về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, sau khi rời sân, A Guo bất ngờ nôn ói liên tục. Thấy tình trạng của bạn bất thường, những người đi cùng lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi kiểm tra, bệnh viện nhận định tình trạng của A Guo nghiêm trọng nên nhanh chóng sắp xếp cho anh nhập viện theo dõi. Đáng tiếc, sau 3 ngày điều trị, bệnh tình đột ngột chuyển biến xấu và người đàn ông tử vong do thương tích, bệnh trạng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ United Daily News được TVBS dẫn lại, nhận định ban đầu của bệnh viện cho rằng A Guo có thể bị tăng áp lực nội sọ tự phát, dẫn đến xuất huyết não. Tuy nhiên, diễn biến chi tiết của vụ việc cũng như nguyên nhân tử vong vẫn cần được làm rõ thêm.