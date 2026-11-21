Ngày 21/11, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cho biết tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong, một cán bộ cứu hộ phải nhập viện.

Sáng cùng ngày, khi phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước trong lúc tắm biển, một người đàn ông chưa rõ danh tính lập tức lao xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, người này cũng bị nước cuốn, rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể người mất tích trên biển Nha Trang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông P.S, cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng đồng nghiệp nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức ứng cứu và đưa được hai người bị nạn vào bờ.

Tuy nhiên, người đàn ông tham gia cứu người đã tử vong. Ông P.S sau khi lên bờ bất ngờ ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Người phụ nữ được đưa lên trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Những ngày qua, vùng biển Nha Trang có sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách. Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không xuống biển tắm, bơi lội khi thời tiết bất thường để bảo đảm an toàn.

Trước đó ngày 14/11, một nhóm học sinh Trường Trung cấp nghề Diên Khánh rủ nhau ra khu vực bãi biển Trần Phú (đoạn trước đường Nguyễn Chánh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tắm. Trong lúc tắm, em B.Q.V (14 tuổi) mất tích.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu cao tốc phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Sau khoảng 4 giờ tìm kiếm, các chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng đã tìm thấy thi thể em B.Q.V, cách nơi bị nạn khoảng 100m.