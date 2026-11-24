Theo tạp chí People, một người đàn ông đã tử vong trong chuyến đi săn tại bang Wisconsin (Mỹ). Nguyên nhân cái chết hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông báo của Cơ quan An toàn công cộng Palmyra, khoảng 15h22 ngày 21/11, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo về một thợ săn bất tỉnh tại khu vực rừng gần đường Betenz Lane.

Trước đó, hai người bạn đi săn cùng nạn nhân đã nhiều lần gọi điện thoại nhưng không nhận được phản hồi. Lo lắng có chuyện bất thường, cả hai đến khu vực chòi săn để kiểm tra thì phát hiện người đàn ông nằm bất động trên mặt đất.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường. Trong thời gian chờ nhân viên y tế tiếp cận, một người có mặt tại khu vực đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho nạn nhân.

Ảnh minh họa một chòi săn. Ảnh: People. ↵

Theo cơ quan chức năng, sau khoảng 10 phút triển khai tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tiếp cận được người đàn ông tại vị trí cách con đường gần nhất khoảng 457m.

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân không còn mạch và đã ngừng thở. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục hồi sức tim phổi và thực hiện những biện pháp cấp cứu khẩn cấp.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực cứu chữa, người đàn ông không qua khỏi và được xác nhận đã tử vong. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Cơ quan An toàn công cộng Palmyra cho biết Sở Tài nguyên thiên nhiên bang Wisconsin sẽ chủ trì điều tra vụ việc.

Hiện nhà chức trách chưa xác định được người đàn ông tử vong do bị ngã, gặp vấn đề sức khỏe đột ngột hay do kết hợp cả hai nguyên nhân.

Theo Milwaukee Journal Sentinel và đài WISN, vụ việc xảy ra đúng ngày đầu tiên của mùa săn hươu bằng súng tại bang Wisconsin. Mùa săn này chỉ kéo dài 9 ngày.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.