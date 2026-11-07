Người đàn ông tử vong dưới sông ở TP.HCM có đặc điểm nhận dạng gì?

Ngày 7/11, Công an phường Bình Đông (TP.HCM) phát thông báo tìm kiếm thân nhân của người đàn ông tử vong tại khu vực sông Kênh Đôi.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 6/11, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên sông Kênh Đôi, đoạn phía sau nhà số 2556 đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường sự việc. Ảnh: CACC.↵

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 40-45 tuổi. Khi được phát hiện, người này mặc áo sơ mi ngắn tay kẻ caro màu đỏ - đen, quần thun ngắn màu be.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an phường Bình Đông đề nghị người dân có thông tin hoặc biết thân nhân của người đàn ông có đặc điểm nhận dạng trên liên hệ cơ quan công an.

Người dân có thể đến Công an phường Bình Đông tại địa chỉ số 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM hoặc gọi đến số điện thoại trực ban 02838504560 và 02839800092 để cung cấp thông tin.