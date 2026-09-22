Người đàn ông tử vong do tàu khách SE20 va trúng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h01 ngày 22/9, tàu khách SE20 đang lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Hà Nội. Khi đến km 176+250, thuộc khu vực phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đoàn tàu đã va phải một người đàn ông đi trên khổ giới hạn đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong

Vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau sự việc, tổ tàu đã cử nhân viên ở lại hiện trường để phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định.

Đến khoảng 7h15 cùng ngày, tàu SE20 tiếp tục hành trình và đến ga Thanh Hóa lúc 7h17. Do phải dừng lại để xử lý vụ việc, tàu SE20 đã phải dừng tại khu gian trong khoảng 14 phút.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng cùng nhà ga Thanh Hóa đã có mặt kịp thời, phối hợp xử lý hiện trường. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho Công an theo quy định để tiếp tục điều tra, xác minh và thực hiện các thủ tục liên quan.

Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.