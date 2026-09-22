Người đàn ông tử vong cạnh tủ bánh mì nghi điện giật

Ngày 22-9, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong cạnh tủ bánh mì.

Lúc kiểm tra ông H. đã tử vong bên cạnh tủ bánh mì

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, anh Nguyễn Đức Duy (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phát hiện ông T. Đ. H. (1969, trú tại tổ 44, khu phố 12, phường Quy Nhơn Nam) đang nằm bất động cạnh tủ bánh mì thuộc tổ dân phố Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông.

Nghi bị giật điện, anh Duy lập tức hô hoán, chạy vào trong nhà cúp cầu giao điện. Tuy nhiên, sau khi ngắt nguồn điện, lúc kiểm tra thì phát hiện ông H. đã tử vong.

Qua xác minh ban đầu, lò bánh mì tên “S.V”, do ông N. N. V (trú phường Quy Nhơn Đông) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ việc ông H. đang làm thuê cho ông V., ông V. hiện đang ở tại TP.HCM.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hà Vy