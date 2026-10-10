Người đàn ông từ Đồng Nai đi lạc gần 800km ra Đà Nẵng, được công an giúp về nhà

Ngày 10/10, Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân hỗ trợ người đàn ông đi lạc trở về với gia đình.

Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng an ninh trật tự thôn La Huân cùng người dân phát hiện người đàn ông có biểu hiện mất phương hướng, trên người có một số vết thương.

Cán bộ công an xã chăm sóc người đàn ông đi lạc. Ảnh: CACC

Nhận thấy tình trạng bất thường, lực lượng an ninh trật tự thôn nhanh chóng báo cho Công an xã Điện Bàn Tây để có biện pháp hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, công an xã cử cán bộ phối hợp đưa người đàn ông đi kiểm tra sức khỏe, vệ sinh và xử lý các vết thương.

Trong thời gian xác minh danh tính, do thời tiết mưa lạnh và sức khỏe người đàn ông chưa ổn định, cán bộ công an đã mua thêm nhu yếu phẩm, hỗ trợ ăn uống để ông ổn định sức khỏe.

Công an xã Điện Bàn Tây hỗ trợ người đàn ông lên xe khách trở về với gia đình. Ảnh: CACC

Qua xác minh, công an xác định người đàn ông là P.V.T. (SN 1957, trú phường Long Khánh, Đồng Nai). Do bị lẫn, ông T. đã đón xe đến xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) cách nơi cư trú gần 800km, rồi không thể tự tìm đường trở về nhà.

Công an xã Điện Bàn Tây sau đó đã liên hệ với gia đình, đồng thời kết nối nhà xe hỗ trợ đưa ông T. về tận nhà an toàn.