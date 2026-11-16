Người đàn ông trúng số hơn 19 tỷ nhờ cách mua xổ số 'chẳng giống ai'

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật may mắn là một người đàn ông họ Liu, sống tại tỉnh Thiểm Tây. Tại lễ nhận thưởng ngày 29/10, Liu tiết lộ anh mới tham gia mua xổ số Happy 8 khoảng 2 tháng trước khi trúng giải.

Thời điểm đó, Liu đang chịu áp lực tài chính do các khoản nợ ngân hàng và tiền vay từ người thân, bạn bè. Với hy vọng cải thiện tình hình kinh tế, anh quyết định thử vận may bằng cách mua xổ số. Mỗi lần, Liu thường chi khoảng 100-300 Nhân Dân Tệ (khoảng 384.000-1,15 triệu đồng) và không tham gia tất cả các kỳ quay thưởng.

Điều đặc biệt là thay vì lựa chọn những con số hoàn toàn ngẫu nhiên, Liu nảy ra ý tưởng sử dụng AI để xây dựng một chương trình hỗ trợ chọn số.

Cụ thể, anh tạo phần mềm lấy 80 con số làm dữ liệu đầu vào, sau đó sử dụng AI để lọc ra 20 số. Tuy nhiên, Liu không sử dụng nguyên kết quả mà tiếp tục tự điều chỉnh dựa trên các yếu tố như số lặp lại, số liên tiếp và cách phân bố các con số.

Ảnh minh họa.

Ngày 28/8, Liu sử dụng chương trình này để lựa chọn 20 số, sau đó tự kết hợp thành 6 bộ vé Happy 8. Tổng số tiền anh bỏ ra cho lần mua này là hơn 130 Nhân Dân Tệ (khoảng 500.000 đồng).

Khoảng 20h27, Liu mua vé tại một điểm bán xổ số ở khu Longgangcheng, quận Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Không lâu sau, kỳ quay thưởng Happy 8 số 2026230 diễn ra và mang đến kết quả ngoài mong đợi.

Trong 6 bộ vé đã mua, có một bộ khớp cả 10 con số được công bố, giúp Liu giành giải cao nhất trị giá 5 triệu Nhân Dân Tệ (khoảng 19,2 tỷ đồng). Ngoài ra, tấm vé còn trúng thêm 10 giải ở hạng mục chọn đúng 9 số. Tổng tiền thưởng anh nhận được lên tới 5,08 triệu Nhân Dân Tệ (khoảng 19,5 tỷ đồng).

Khoảng 21h40 cùng ngày, khi dùng điện thoại kiểm tra kết quả, Liu gần như không tin vào mắt mình. Anh quyết định chờ đến sáng hôm sau để đối chiếu lại trước khi thông báo cho bố. Ban đầu, người cha cũng không tin con trai trúng giải lớn, cho đến khi tự kiểm tra và xác nhận kết quả.

Sau khi nhận thưởng, Liu cho biết ưu tiên hàng đầu là thanh toán các khoản nợ ngân hàng và tiền vay từ người thân, bạn bè. Số tiền còn lại sẽ được giữ làm khoản dự phòng cho gia đình.

Điều thú vị câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách Liu ứng dụng AI vào việc lựa chọn số xổ số. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý AI không thể dự đoán chính xác kết quả của những kỳ quay thưởng, việc trúng xổ số vẫn phụ thuộc vào may mắn.