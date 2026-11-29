Theo ABC News, James Farthing, người trúng giải Powerball trị giá 167,3 triệu USD (khoảng 4.300 tỷ đồng) tại bang Kentucky (Mỹ) hồi tháng 4/2025, vừa bị bắt giữ với cáo buộc bóp cổ và hành hung một phụ nữ.

Theo hồ sơ cảnh sát, vụ việc xảy ra ngày 26/7/2026 tại hạt Scott, bang Kentucky. Farthing bị cáo buộc dùng hai tay siết cổ một phụ nữ, nhấc cô lên và ép vào tường sau một cuộc tranh cãi. Nạn nhân được cho là có những vết thương có thể quan sát được ở vùng cổ.

Bất ngờ trúng số khoảng 4.300 tỷ đồng, người đàn ông liên tiếp vướng lao lý. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên người đàn ông này vướng vòng lao lý kể từ khi trúng số. Chỉ vài ngày sau khi nhận giải thưởng vào tháng 4/2025, Farthing đã bị bắt tại bang Florida với các cáo buộc hành hung và chống đối người thi hành công vụ.

Tháng 11/2025, anh tiếp tục bị cáo buộc gây nguy hiểm nghiêm trọng sau một vụ tai nạn ô tô tại Lexington, Kentucky. Theo hồ sơ vụ việc, Farthing bị cho là đã lái xe với tốc độ 103-117 dặm/giờ (khoảng 166-188 km/giờ) trước khi rời khỏi hiện trường.

Giải thưởng 167,3 triệu USD (khoảng 4.300 tỷ đồng) đưa Farthing trở thành chủ nhân giải xổ số lớn nhất lịch sử bang Kentucky vào thời điểm tháng 4/2025. Trước đó, người đàn ông này cho biết dự định chia sẻ số tiền thưởng với mẹ.

Theo ABC News, tại thời điểm bài báo được đăng ngày 29/7/2026, Farthing đang bị tạm giữ tại Trung tâm giam giữ hạt Scott.