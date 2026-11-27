Tiểu Phi, ngoài 30 tuổi, sống tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), gần đây thu hút sự chú ý khi mở tiệm nối mi lưu động ngay trong ôtô. Trên tài khoản Douyin, anh cho biết công việc kinh doanh mang lại khoản thu nhập ổn định 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.500 USD) mỗi tháng, South China Morning Post (SCMP) đưa tin.

Vốn đã có một cửa hàng nối mi tại thành phố, Tiểu Phi quyết định mở rộng dịch vụ bằng cách trực tiếp lái ôtô đến gặp khách hàng. Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu của nhiều người muốn được làm đẹp tại nhà.

Tuy nhiên, do phần lớn khách hàng là nữ, anh cảm thấy không thoải mái khi làm việc bên trong nhà riêng của họ. Vì vậy, anh chọn cách biến ôtô thành một tiệm nối mi thu nhỏ, vừa thuận tiện cho khách vừa giữ được không gian riêng tư.

Mỗi tháng Tiểu Phi kiếm được 7.500 USD nhờ vào cơ sở nối mi "lưu động". Ảnh: Weibo.

Trước khi thực hiện, anh dùng phần mềm trên điện thoại mô phỏng các kiểu dáng mi khác nhau để khách dễ lựa chọn. Ghế ôtô cũng được trải tấm lót dùng một lần nhằm đảm bảo vệ sinh cho mỗi lượt phục vụ.

Mỗi ca nối mi kéo dài khoảng 1 giờ. Theo Tiểu Phi, thời gian này tương đối nhanh nhờ kinh nghiệm và tay nghề tích lũy qua nhiều năm. Một số khách hàng thậm chí ngủ thiếp đi trong lúc làm dịch vụ. Anh thu 300-500 nhân dân tệ (khoảng 45-75 USD) mỗi lượt, tùy kiểu nối mi và yêu cầu của khách, dù đây được xem là mức giá cao hơn thị trường.

Tiểu Phi từng theo học nghề phun xăm thẩm mỹ và gặp vợ cách đây 8 năm, khi cả hai cùng tham gia một lớp trang điểm. Tuy nhiên, khi họ dự định kết hôn, bố vợ tương lai phản đối việc hai người cùng làm trong ngành làm đẹp. Ông lo ngại công việc thiếu ổn định, không đảm bảo thu nhập và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Để gia đình yên tâm, Tiểu Phi tạm gác đam mê, chuyển sang những công việc có thu nhập ổn định và được đóng bảo hiểm xã hội. Anh làm thợ sửa chữa xe buýt, thợ hàn điện và tài xế xe tải.

Ba năm trước, sau khi nhận được sự đồng ý của bố vợ, Tiểu Phi quyết định quay lại ngành làm đẹp. Anh theo học kỹ thuật nối mi rồi mở cửa hàng riêng. Theo lời giới thiệu của Tiểu Phi, anh là một trong những người đầu tiên tại khu vực chuyên về phong cách nối mi Trung Quốc, nhờ đó dần xây dựng được tệp khách hàng quen thuộc.

Trong các video đăng tải trên Douyin, Tiểu Phi nhiều lần bày tỏ sự biết ơn trước sự ủng hộ của vợ. Câu chuyện kinh doanh của anh cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít người đánh giá mô hình tiệm nối mi lưu động là cách làm sáng tạo, tận dụng được không gian sẵn có mà vẫn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

"Đây là cách cung cấp dịch vụ nối mi ngay trên ôtô rất sáng tạo. Mô hình này tiết kiệm chi phí, thuận tiện và an toàn", một người dùng bình luận.

Một người khác cho rằng bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có giá trị riêng, miễn người làm có tay nghề và hiểu nhu cầu khách hàng. Theo người này, chỉ với một chiếc ôtô, Tiểu Phi đã có thể xây dựng một tiệm làm đẹp với đầy đủ chức năng.