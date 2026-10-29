Người đàn ông trúng hơn 31 tỷ đồng nhờ bộ số yêu thích

Ngày 29/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 31.406.181.500 đồng cho anh N.A, sinh sống và làm công việc tự do tại TP. Hải Phòng. Tấm vé trúng thưởng thuộc kỳ quay số 01578 ngày 21/10, được mua qua kênh phân phối điện thoại Vietlott SMS bằng thuê bao VinaPhone.

Anh N.A nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá hơn 31 tỷ đồng

Theo Vietlott, anh N.A bắt đầu mua xổ số tự chọn khoảng 6 tháng trước. Gần như ngày nào anh cũng mua vé, chủ yếu tham gia các sản phẩm Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35.

Đáng chú ý, bộ số mang về giải Jackpot hơn 31 tỷ đồng được anh lựa chọn từ những con số bản thân cho là may mắn và duy trì qua nhiều kỳ quay.

Trước lần trúng Jackpot này, anh N.A từng trúng giải Nhất Mega 6/45 trị giá 10 triệu đồng.

Khi biết mình trúng giải đặc biệt lớn, người đàn ông Hải Phòng bất ngờ và lập tức chia sẻ tin vui với gia đình. Anh cho biết khoản tiền thưởng sẽ giúp cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế, mang lại cuộc sống ổn định hơn cho người thân.

Tấm vé may mắn mang về giải Jackpot hơn 31 tỷ đồng cho anh N.A

Sau khi nhận thưởng, anh dự định gửi phần lớn số tiền vào ngân hàng, dành một phần chăm lo sinh hoạt gia đình và cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực phù hợp trong tương lai.

Tại lễ trao giải, anh N.A cũng dành 400 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hải Phòng.

Theo quy định, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 3,1 tỷ đồng, tương đương 10% phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng. Khoản thuế được khấu trừ khi nhận thưởng, số tiền anh N.A thực nhận khoảng 28,27 tỷ đồng.