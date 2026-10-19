Người đàn ông sống tại thành phố Myrtle Beach và có thói quen mua vé số tại một cửa hàng Circle K gần nhà. Dù mua khá thường xuyên, anh không kiểm tra kết quả hằng ngày.

Trong lúc lướt tin tức trên điện thoại, người đàn ông đọc được bài viết thông báo một tấm vé trúng giải Palmetto Cash 5 đã được bán tại cửa hàng Circle K mà anh thường xuyên ghé mua.

Nhận ra địa điểm quen thuộc, anh lập tức nghĩ đến tấm vé đang giữ. Tuy nhiên, thời điểm đó người đàn ông đang ở cách nhà hơn một giờ lái xe nên chưa thể kiểm tra ngay.

Anh lái xe trở về nhà rồi sử dụng chức năng quét vé để đối chiếu kết quả. Tấm vé khớp toàn bộ 5 con số được quay thưởng, mang về giải độc đắc trị giá 260.000 USD.

Người đàn ông trúng độc đắc 6,7 tỷ đồng từ vé số mua tại Circle K. Ảnh minh họa

Kết quả khiến người đàn ông sửng sốt. Kể lại khoảnh khắc nhận ra mình trúng thưởng, anh cho biết bản thân bắt đầu “phát cuống”.

Sau khi kiểm tra lại và chắc chắn không nhìn nhầm kết quả, người đàn ông chờ đến thứ Hai tuần kế tiếp để làm thủ tục nhận giải.

Anh cho biết hiện vẫn chờ ngân hàng hoàn tất quá trình xử lý khoản tiền thưởng trước khi có thể sử dụng. Người trúng số không chia sẻ nhiều về các kế hoạch mua sắm hoặc đầu tư sau khi nhận tiền.

Khi được hỏi về mục đích sử dụng giải thưởng, anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng sẽ dùng số tiền để trả nợ.

Người đàn ông không công bố tổng giá trị các khoản nợ, loại khoản vay đang phải thanh toán hoặc kế hoạch phân bổ cụ thể đối với số tiền 260.000 USD.

Theo thông tin từ công ty Xổ số bang South Carolina, xác suất trúng giải độc đắc của trò chơi Palmetto Cash 5 là 1/850.668. Như vậy, khả năng giành được giải cao nhất trong mỗi lượt chơi rất thấp.

Cửa hàng Circle K tại Myrtle Beach, nơi bán tấm vé trúng thưởng, cũng được nhận khoản hoa hồng 2.600 USD, tương đương khoảng 67 triệu đồng.

Cách người đàn ông phát hiện mình trúng số cũng thu hút sự chú ý. Anh không chủ động dò vé ngay sau buổi quay thưởng mà chỉ kiểm tra khi tình cờ đọc được thông tin về địa điểm bán tấm vé may mắn.

Khoản tiền thưởng 260.000 USD được người đàn ông xem là cơ hội để giải quyết những nghĩa vụ tài chính đang tồn tại. Ngoài kế hoạch trả nợ, anh chưa công bố thêm dự định nào khác.