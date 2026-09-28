Người đàn ông trồng củ tỏi gần 1 năm, lúc đào lên ai nấy cũng kinh ngạc bởi kích thước

Theo The Washington Post, Graham Barratt, 67 tuổi, đến từ Gloucester, Anh, vừa được Guinness World Records xác nhận kỷ lục với củ tỏi voi lớn nhất thế giới. Củ tỏi nặng 3,86 pound, tương đương khoảng 1,75 kg, có đường kính khoảng 19 cm.

Barratt trồng củ tỏi này từ tháng 9/2025 và thu hoạch vào tháng 6/2026. Ông cho biết ngay từ trước khi đào củ tỏi lên khỏi mặt đất, mình đã linh cảm rằng đây có thể là một sản phẩm đặc biệt.

Điểm đáng chú ý là “tỏi voi” không phải giống tỏi thông thường được bán phổ biến tại các cửa hàng thực phẩm. Đây là một loài thực vật khác, có kích thước lớn hơn và mang nhiều đặc điểm giống tỏi tây. Theo Barratt, củ tỏi lập kỷ lục của ông có kích thước lớn khoảng gấp 5 lần một củ tỏi voi thông thường.

Đây không phải lần đầu Barratt gây chú ý với những loại rau củ có kích thước vượt xa thông thường. Chỉ trong vòng hai năm, người đàn ông này đã sở hữu 10 kỷ lục Guinness thế giới, trong đó có những thành tích liên quan đến mướp, củ cần tây, tomatillo và quả đậu.

Graham Barratt bên củ tỏi voi khổng lồ, vừa lập kỷ lục Guinness thế giới. (Ảnh do Graham Barratt cung cấp cho The Washington Post)

Niềm đam mê trồng rau củ khổng lồ của Barratt bắt đầu sau khi ông nghỉ công việc quản lý trong ngành viễn thông khoảng 12 năm trước. Từ một người làm vườn, ông dần chuyển sang thử sức với việc tạo ra những nông sản có kích thước đủ lớn để tham gia các cuộc thi và chinh phục những kỷ lục thế giới.

Barratt cho rằng có bốn yếu tố quan trọng để tạo nên những loại rau củ “siêu lớn”: thời tiết thuận lợi, đất tốt, hạt giống tốt và trên hết là may mắn.

Sau khi lập kỷ lục với củ tỏi khổng lồ, ông dự định làm khô các tép tỏi bên trong và sử dụng chúng để trồng cho mùa tiếp theo. Mục tiêu của Barratt không chỉ là duy trì thành tích hiện tại mà còn tiếp tục phá chính kỷ lục của mình trong tương lai.

Theo Guinness World Records, củ tỏi voi của Barratt được cân và xác nhận kỷ lục tại Wargrave, Berkshire, Anh, ngày 25/6/2026. Ông đã trồng nhiều tép tỏi voi từ tháng 9/2025, sau đó thu hoạch củ lập kỷ lục vào ngày 20/6/2026. Barratt đã theo đuổi việc trồng tỏi voi khổng lồ gần một thập kỷ và có xu hướng giữ lại những tép lớn nhất để tiếp tục làm giống cho mùa sau.

Điều thú vị là thành tích với củ tỏi không phải kỷ lục duy nhất Barratt chinh phục trong năm nay. Ông tiếp tục thử nghiệm nhiều giống cây khác nhau, với mục tiêu tạo ra những nông sản có kích thước đặc biệt.

Với Barratt, việc trồng rau củ khổng lồ không đơn giản là chờ cây lớn rồi thu hoạch. Mỗi mùa đều là một quá trình thử nghiệm về giống, điều kiện trồng và cách chăm sóc. Thành quả cuối cùng đôi khi chỉ được biết chính xác khi củ hoặc quả được đưa ra khỏi mặt đất.

Và với củ tỏi voi nặng 1,75 kg lần này, ông một lần nữa chứng minh rằng một khu vườn bình thường cũng có thể tạo ra những nông sản đủ sức bước vào sách kỷ lục thế giới.