Người đàn ông trốn truy nã 8 năm nhờ thay đổi giới tính

Tuğrul Başar với hai diện mạo khác nhau trước và sau khi thay đổi ngoại hình để tránh bị phát hiện. Ảnh chụp màn hình: Mạng xã hội

Theo truyền thông Anh, Tuğrul Başar từng bị kết án 3 năm tù vì 3 vụ cướp xảy ra năm 2010, khi người này mạo danh công chức nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội. Năm 2018, Başar bỏ trốn để tránh thi hành án. Kể từ đó, nhà chức trách liên tục truy tìm nhưng chỉ mới bắt được người này tại quận Kadıköy, Istanbul, trong một chiến dịch đặc biệt nhằm truy bắt những người đang trốn thi hành án.

Điều khiến trường hợp của Başar gây chú ý là người này đã sống như một phụ nữ trong nhiều năm, sử dụng danh tính của chị gái và thay đổi diện mạo đến mức gần như không thể nhận ra.

Chưa rõ cảnh sát đã lần ra Başar bằng cách nào sau 8 năm, nhưng theo thông tin được công bố, lực lượng chức năng đã theo dõi gia đình và những người có liên hệ với đối tượng. Qua đó, họ phát hiện tại nhà chị gái Başar có 2 phụ nữ trẻ sinh sống và cả hai dường như cùng sử dụng một danh tính khi ra ngoài.

Theo báo cáo của cảnh sát, diện mạo của Başar thay đổi quá nhiều so với trước đây, đến mức ảnh nhận dạng được chụp nhiều năm trước không còn giúp ích cho việc xác định đối tượng. Cảnh sát sau đó theo dõi người phụ nữ được cho là chị gái của Başar và thu thập bằng chứng cho đến khi xác định chắc chắn đó chính là người đàn ông đang bị truy nã.

Khi cảnh sát bắt giữ Başar tại nhà, người này đang mang theo căn cước của chị gái. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra dấu vân tay đã xác nhận danh tính thực sự của đối tượng.

Một số nguồn chỉ cho rằng Başar đã cải trang rất kỹ và có diện mạo nữ tính, trong khi các nguồn khác nói rằng người này đã thực hiện chuyển đổi giới tính để tạo ra sự thay đổi lớn về ngoại hình. Đến nay, chưa có thông tin xác nhận một trong hai khả năng này.

Dù tự nhận dạng như thế nào, Başar vẫn sẽ phải chấp hành án tại một trại giam dành cho nam giới. Người này chưa chính thức thay đổi tên hoặc giới tính trong hệ thống đăng ký hộ tịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, về mặt pháp lý, Başar sẽ được phân loại theo giới tính ghi trên giấy tờ tùy thân, bất kể diện mạo hay nhận dạng giới của người này.