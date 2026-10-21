Người đàn ông trộm hơn 25 chỉ vàng

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (33 tuổi, trú xã Yên Trung) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình An khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo cơ quan công an, An có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, đối tượng chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi trở về địa phương, do không có nghề nghiệp ổn định, An thường xuyên lang thang, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Ngày 8/10, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, An đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn, cạy két sắt, lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Đối tượng An phá két sắt, trộm hơn 25 chỉ vàng tại một nhà dân ở xã Nam Đàn. Ảnh: Công an Nghệ An

Để tránh bị phát hiện, An tháo biển kiểm soát xe máy, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và lựa chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ An khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan công an, An khai sau khi trộm số vàng trên đã chia nhỏ, mang bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe máy làm phương tiện phục vụ các lần trộm cắp tiếp theo.