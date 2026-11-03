Người đàn ông trèo lên chặt cây, vừa nhìn ai nấy đã đoán trước được kết quả

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Lion Vũ/OFFB)

Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông trèo lên nhánh cây bị gãy đổ ra giữa đường, định chặt gãy nhánh cây này đi để dọn đường, mở lối cho các phương tiện qua lại. Tuy nhiên, trước khi chặt nhánh cây, người đàn ông lại không tính toán trước hậu quả mà bản thân phải nhận.

Vì thế, khi nhánh cây gãy cũng là lúc người đàn ông bị ngã xuống đất. Sự việc này được camera hành trình của một ô tô gần đó ghi lại.

Hiện chưa rõ sức khỏe người đàn ông ra sao, tuy nhiên, đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chỉ cần quan sát tư thế trèo lên cây và cách người đàn ông chuẩn bị chặt nhánh cây, ai nấy cũng có thể phần nào đoán trước tình huống không mong muốn sẽ xảy ra.

Dưới phần bình luận, không ít người vừa bật cười trước pha xử lý có phần chủ quan của người đàn ông, vừa nhắc nhở về sự cẩn trọng khi xử lý cây cối gãy đổ. Bởi chỉ một chút tính toán thiếu kỹ lưỡng cũng có thể khiến người thực hiện gặp nguy hiểm, nhất là khi làm việc ở trên cao.

Một số bình luận của cư dân mạng:

“Nhìn tư thế đứng là thấy có gì đó sai sai rồi!”

“Chặt cây mà không tính hướng đổ thì kết quả thế này cũng khó tránh”.

“Cứ tưởng đang dọn đường, ai ngờ lại tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm”.

“May là có camera ghi lại, chứ xem mà thót tim”.

“Làm việc trên cao phải có phương án an toàn, không thể chủ quan được”.