Người đàn ông trẻ cấp cứu sau bữa ăn với hải sản

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM), cho biết tối 9/10 các bác sĩ tại đây đã cấp cứu anh T.V.P (34 tuổi, trú tại phường An Lạc, TPHCM) vì ngộ độc. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sau khi ăn khoảng 40 phút.

Người đàn ông này vào cấp cứu vì bị tê môi, tê lưỡi, tê các đầu chi và nôn ói 2 lần. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi, điều trị do nghi ngờ ngộ độc độc tố thần kinh. Đến sáng nay, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định.

Bệnh nhân được bác sĩ theo dõi. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Tuệ, sam và so biển có hình dáng tương tự, dễ bị nhầm lẫn khi đánh bắt, mua bán và chế biến. Trong khi đó, so biển có thể chứa tetrodotoxin, một loại độc tố thần kinh cực mạnh. Độc tố này cũng được ghi nhận ở một số loài sam móng ngựa châu Á.

Ngộ độc tetrodotoxin có thể gây tê bì, yếu cơ, liệt cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở và tử vong. Đáng lưu ý, việc nấu chín không bảo đảm loại bỏ được độc tố.

Để phòng ngừa ngộ độc, người dân tuyệt đối không ăn so biển, không tự bắt, mua hoặc chế biến sam khi chưa xác định chắc chắn loài.

Nếu sau khi ăn hải sản xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn ói hoặc yếu cơ, người dân cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay, không chờ triệu chứng tự hết. Trường hợp khó thở, yếu liệt hoặc lơ mơ, cần gọi cấp cứu 115. Nếu nạn nhân bất tỉnh hoặc không thở bình thường, cần tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) và làm theo hướng dẫn của tổng đài cấp cứu.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo người dân không chủ quan với những món ăn tưởng chừng quen thuộc, bởi việc nhầm lẫn giữa sam và so biển có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.