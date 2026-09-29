Người đàn ông trả lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm

Trước đó, ngày 25/9, anh Trần Văn Tưởng, chủ một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Di Linh, đến Công an xã Di Linh trình báo việc tài khoản của mình nhận được số tiền khoảng 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm.

Anh Trần Văn Tưởng chuyển trả lại số tiền do người khác chuyển nhầm.

Anh Tưởng đồng thời phối hợp với lực lượng công an xác minh thông tin giao dịch, nhằm sớm hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Di Linh phối hợp với Ngân hàng ACB xác minh giao dịch, làm rõ các thông tin liên quan đến khoản tiền và hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định.

Sau khi xác minh, anh Trần Văn Tưởng đã phối hợp với Công an xã Di Linh và Ngân hàng ACB hoàn trả toàn bộ số tiền khoảng 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm, bảo đảm đúng người, đúng giao dịch và an toàn trong quá trình xử lý.

Công an xã Di Linh ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác, trách nhiệm của anh Trần Văn Tưởng khi chủ động trình báo và phối hợp hoàn trả số tiền lớn. Hành động này góp phần lan tỏa ý thức tôn trọng tài sản của người khác và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Di Linh khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển khoản số tiền này sang tài khoản khác. Người nhận cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý và hoàn trả cho chủ sở hữu theo quy định.

Công an xã Di Linh cũng đánh giá cao sự phối hợp của Ngân hàng ACB trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.