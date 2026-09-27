Người đàn ông tối nào cũng uống một chai bia, kết quả khám sức khỏe ra sao?

Theo Aboluowang, ông Trương cho rằng bia có nồng độ cồn thấp, không phải rượu mạnh nên một chai mỗi ngày không ảnh hưởng sức khỏe.

Thế nhưng, trong lần khám sức khỏe định kỳ, các chỉ số men gan, mỡ máu, huyết áp của ông đều tăng. Ông không hút thuốc, không ăn uống quá độ nên không hiểu vì sao sức khỏe lại xuất hiện vấn đề.

Cũng như ông Trương, nhiều người trung niên, cao tuổi nghĩ rằng uống một chai bia mỗi ngày không đáng ngại, thậm chí giúp lưu thông máu, giảm mệt mỏi và dễ ngủ. Tuy nhiên, một chai bia 500ml, nồng độ cồn khoảng 3,5%, chứa khoảng 14g cồn nguyên chất. Hướng dẫn chế độ ăn uống của Trung Quốc khuyến nghị người dân sử dụng không quá 15g cồn mỗi ngày. Đây là mức tối đa cho việc uống không thường xuyên, không phải khuyến nghị uống hằng ngày.

Bạn không nên uống rượu bia khi bụng đói. Ảnh: Ban Mai

Ở người trung niên, cao tuổi, khả năng chuyển hóa cồn suy giảm. Uống mỗi ngày, dù lượng nhỏ, vẫn tạo gánh nặng tích lũy cho cơ thể. Cảm giác nóng người sau khi uống không phải dấu hiệu “lưu thông máu”, cồn chỉ làm giãn mạch tạm thời, khiến nhiệt lượng thoát ra nhanh hơn. Cảm giác buồn ngủ cũng không đồng nghĩa với ngủ ngon, bởi cồn có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Uống rượu lâu dài còn gây tổn thương nội mô mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ. Hơn 90% cồn được chuyển hóa tại gan. Uống bia rượu hằng ngày khiến gan liên tục phải xử lý cồn, lâu dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, sau đó là viêm gan và xơ gan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồ uống có cồn, bao gồm bia, liên quan tới 200 loại bệnh. Nếu vẫn muốn uống bia, bạn cần nhớ 4 điều sau:

1. Không uống khi bụng đói: Cồn khi đó được hấp thu nhanh, tăng kích thích dạ dày và gan. Bạn nên ăn cơm, bánh bao, uống sữa hoặc ăn thịt nạc trước khi uống; hạn chế đồ chiên rán, đồ kho nhiều chất béo; ưu tiên rau tươi và sản phẩm từ đậu nành.

2. Không uống bia cùng rượu hoặc đồ uống khác: Uống lẫn dễ làm tăng lượng cồn nạp vào. Đồ uống có ga còn có thể đẩy nhanh hấp thu cồn, khiến bạn dễ say hơn. Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện Rượu Mỹ lưu ý người lớn tuổi có nguy cơ cao hơn khi sử dụng đồ uống có cồn cùng lúc với thuốc.

3. Không uống bia khi đang dùng thuốc: Người đang sử dụng thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ đường huyết, thuốc ngủ, thuốc giảm đau hạ sốt hoặc một số loại kháng sinh cần đặc biệt thận trọng. Cồn có thể làm thay đổi tác dụng hoặc quá trình chuyển hóa của thuốc, khiến thuốc kém hiệu quả hoặc tăng nguy cơ tác dụng phụ.

4. Không uống nếu có bệnh nền: Người tăng huyết áp, mỡ máu cao, gout, bệnh gan hoặc bệnh đường tiêu hóa nên tránh rượu bia, bởi cồn có thể làm bệnh nặng hơn và tương tác với thuốc.