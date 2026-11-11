Người đàn ông thu hơn 800 triệu đồng mỗi năm từ 14 căn hộ cho thuê, nghỉ hưu sớm ở tuổi 30

Bằng cách đầu tư 2 triệu nhân dân tệ vào 14 căn hộ cho thuê, một người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi đã có thể nghỉ hưu sớm với thu nhập thụ động hàng năm là 200.000 nhân dân tệ. Ảnh: SCMP.

Sau khi chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 300.000 USD) mua những căn hộ cũ và nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ tiền cho thuê, một người đàn ông Trung Quốc mới đây quyết định chuyển từ bất động sản sang đầu tư cổ tức. Câu chuyện của anh đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nước này.

Phàn Tuấn Kiệt (Fan Junjie), quê ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, từng chuyển đến thành phố Trường Sa để làm việc. Theo trang truyền thông Trung Quốc Sanlian Life Laboratory, anh trải qua những ngày làm việc kiệt sức, có khi kéo dài tới 18 giờ trong lĩnh vực bán hàng cho các dịch vụ y tế trực tuyến.

Vốn quen với mặt bằng giá bất động sản đắt đỏ tại các thành phố hạng nhất, Phàn nhận thấy những căn hộ cũ kỹ ở khu vực trung tâm Trường Sa có giá khá rẻ. Một số căn chỉ có giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng), đã bao gồm cả chi phí cải tạo.

Từ năm 2023, Phàn bắt đầu mua bất động sản với tốc độ nhanh chóng. Trong vòng 2 năm, anh chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (7,6 tỷ đồng) để mua 14 căn hộ thuộc loại “laopoxiao” – những căn nhà nhỏ, chật chội, được xây dựng từ hàng chục năm trước và có hệ thống tiện nghi lạc hậu.

Hiện 11 căn trong số này đã được cho thuê, mang lại nguồn thu ước tính 210.000 nhân dân tệ (806 triệu đồng) mỗi năm.

Phàn tập trung mua nhà gần Bệnh viện Tương Nhã, đồng thời chuẩn hóa quy trình cải tạo và dự trữ sẵn linh kiện thay thế để việc bảo trì, sửa chữa thuận tiện hơn.

Căn hộ rẻ nhất anh mua có giá 150.000 nhân dân tệ (576 triệu đồng), mang lại tiền thuê 1.700 nhân dân tệ (6,5 triệu đồng) mỗi tháng. Trong khi đó, căn đắt nhất có tổng chi phí gần 310.000 nhân dân tệ (1,2 tỷ đồng), bao gồm thuế, phí môi giới và cải tạo, hiện được cho thuê với giá 2.200 nhân dân tệ (8,4 triệu đồng) mỗi tháng.

Ở tuổi 30, Phàn đã đạt được mục tiêu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm, thường được gọi là FIRE (Financial Independence, Retire Early).

Tuy nhiên, thực tế quản lý bất động sản cho thuê lại không nhàn nhã như anh từng hình dung.

Các khoản phí môi giới, thuế, chi phí sửa chữa cùng những công việc phát sinh khi quản lý người thuê nhà dần làm giảm sức hấp dẫn của nguồn thu nhập này. Trong khi đó, giá bất động sản đi xuống cũng khiến số vốn anh bỏ ra đối mặt với rủi ro mất giá.

Ngày 26/10, Phàn thông báo trên mạng rằng anh sẽ không mua thêm bất động sản, đồng thời nhận định: “Thời điểm vàng đã qua”.

Thay vào đó, anh dự định chuyển dòng tiền sang các quỹ trả cổ tức và cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao, qua đó thay tiền thuê nhà bằng khoản thu nhập từ đầu tư.

Theo Phàn, việc thu tiền thuê nhà và nhận cổ tức không khác nhau quá nhiều về bản chất: cả hai đều tạo ra dòng tiền từ những tài sản có khả năng sinh lời. Tuy nhiên, cả hai hình thức đều tiềm ẩn rủi ro về vốn.

Điểm khác biệt quan trọng nhất, theo anh, nằm ở tính thanh khoản. Chứng chỉ quỹ cổ tức có thể được bán trong vòng vài ngày, trong khi việc cho thuê một căn hộ có thể mất vài tuần, tính từ lúc đăng tin đến khi nhận được khoản tiền thuê đầu tiên.

Câu chuyện của Phàn đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong giới đầu tư trẻ nước này: tìm đến các khoản đầu tư trả cổ tức để xây dựng nguồn tài chính cho giai đoạn nghỉ hưu và đạt được sự độc lập về tiền bạc.

Theo dữ liệu của Ant Fortune, những người sinh sau năm 1995 chiếm gần 40% số người sử dụng các quỹ chỉ số cổ tức trong nửa đầu năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

“Một khi khoản cổ tức nhận được vượt quá tiền lương, tôi có thể nghỉ việc và sống thoải mái hơn”, một người dùng mạng viết, đồng thời mô tả nguồn thu nhập này như một tấm lá chắn trước môi trường làm việc độc hại.

Dù vậy, một số nhà phân tích cảnh báo không nên xem cổ tức là nguồn thu nhập được bảo đảm. Khoản chi trả của doanh nghiệp phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, trong khi giá cổ phiếu giảm có thể khiến nhà đầu tư mất một phần vốn.

Phàn cũng đã đa dạng hóa danh mục tài chính của mình.

Anh giữ tiền dự phòng trong Yu’ebao, một sản phẩm quỹ thị trường tiền tệ của Alipay. Trong khi đó, số tiền dự kiến sử dụng trong 1-3 năm tới được phân bổ vào các quỹ trái phiếu rủi ro thấp và sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng.

Hiện sống và du lịch tại Lào, Phàn nhấn mạnh chiến lược của mình không phù hợp với tất cả mọi người. Theo anh, quyết định đầu tư cần được điều chỉnh tùy theo hoàn cảnh của từng cá nhân.

Một người theo dõi câu chuyện bình luận: “Đa dạng hóa danh mục là lựa chọn thông minh. Chuyển từ tài sản hữu hình sang những mã chứng khoán có thể khiến thế hệ lớn tuổi lo lắng, nhưng đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ”.

Một người khác viết: “Bất động sản và cổ phiếu đều có chung một cạm bẫy: chọn sai thời điểm có thể khiến bạn chắc chắn thua lỗ. Không có khoản tiền lớn nào dễ dàng kiếm được mà chẳng cần làm gì – đầu tư đòi hỏi phải nghiên cứu nghiêm túc”.

Theo SCMP