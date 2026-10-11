Người đàn ông thiệt mạng khi trèo vào chuồng hổ trong sở thú ở Anh

Hình ảnh được cho là khoảnh khắc ghi lại cảnh hổ vồ nạn nhân (Ảnh: X).

Theo thông tin, người này đã nhảy vào khu vực nuôi hổ tại Công viên Động vật hoang dã Yorkshire vào chiều 10/10. Các nhân chứng nói với truyền thông địa phương rằng họ thấy con hổ “ngoạm vào cổ người đàn ông”.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông mặc áo đen ngồi dưới đất trong khu vực nuôi hổ, trong khi con vật cắn vào ngực và tìm cách cào vào chân nạn nhân. Cảnh sát sau đó kêu gọi người dân không tiếp tục lan truyền đoạn video chứa những hình ảnh gây "sốc".

Lực lượng cứu hộ đã có mặt ở hiện trường, nhưng nạn nhân được xác nhận tử vong ngay tại chỗ. Danh tính của người này chưa được công bố.

Công viên được sơ tán ngay sau vụ việc và sẽ đóng cửa ít nhất đến hết cuối tuần. Một tấm màn đen đã được dựng lên xung quanh khu vực nuôi hổ.

Cảnh sát South Yorkshire cho biết đã nhận được tin báo về việc một người đàn ông vào khu vực nuôi hổ lúc 13h35, sau đó “bị con hổ tấn công”. Con vật không bị thương và vẫn ở trong chuồng sau vụ việc.

Một du khách có mặt tại công viên vào thời điểm xảy ra vụ việc cho biết, sự việc trông “như thể có người đã nhảy vào khu vực nuôi hổ”.

Một du khách khác nói với báo The Telegraph rằng người đàn ông dường như đã cố "chơi đùa" với con hổ sau khi nhảy vào chuồng. Cảnh sát chưa xác minh thông tin này.

Courtney Hatfield, người đến công viên cùng bạn bè và các con của họ, kể: “Chúng tôi được sơ tán. Theo những gì tôi nghe được từ nhân viên và những người chứng kiến vụ việc, một người đàn ông đã nhảy vào khu vực nuôi hổ và cố chơi đùa với con vật”.

Công viên Động vật hoang dã Yorkshire tự quảng bá là “điểm tham quan động vật hoang dã đi bộ hàng đầu nước Anh”.

Khu nuôi hổ mang tên “Vùng đất của những chú hổ” được mô tả là lối đi trên cao dài 300m, nơi du khách có thể “chiêm ngưỡng những con vật lớn oai vệ tự do đi lại trong khu rừng và đồng cỏ của chúng, hoặc vui đùa trong hồ có thác nước riêng”.

Tháng 3/2025, công viên đón Altai, một con hổ Siberia 3 tuổi, đến sống cùng hổ cái Tschuna.

Hổ Siberia là loài có nguy cơ tuyệt chủng và là loài thuộc họ mèo lớn nhất thế giới. Hổ đực thường nặng từ khoảng 159-190kg, còn hổ cái nặng khoảng 108-127kg.