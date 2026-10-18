Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng thưởng tiền tỉ từ Lotto 5/35 của Vietlott

Điểm bán hàng nhiều lần phát hành vé trúng Jackpot

Ngày 15/9/2026, theo ủy quyền của Vietlott, Đại lý Lottario đã tổ chức trao thưởng 3 giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 00874 cho anh Vương Hạnh, hiện sinh sống tại tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra dữ liệu trên hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân liên quan, Đại lý Lottario xác định anh Hạnh là chủ nhân của 3 tấm vé trúng giải Nhất, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4.071.053.500 đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Đây là kỳ quay có cơ chế chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, theo đó, giá trị giải Nhất tăng từ 10 triệu đồng lên hơn 1,2 tỉ đồng mỗi giải. Trong kỳ quay này, anh Hạnh đã may mắn trúng 3 trong tổng số 8 giải Nhất được trao.

Những tấm vé trúng thưởng của anh Vương Hạnh - Ảnh: P.V

Ba tấm vé may mắn trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng số 28 Quang Trung, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là địa điểm từng phát hành 1 vé trúng Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55, kỳ QSMT số 00139 trị giá hơn 44 tỉ đồng, cùng hai vé trúng Jackpot 2, mỗi vé trị giá hơn 3 tỉ đồng. Việc liên tiếp ghi nhận các tấm vé trúng thưởng giá trị lớn đã góp phần tạo dấu ấn cho điểm bán hàng này trên thị trường xổ số tự chọn.

Người chơi may mắn hai lần trúng giải tiền tỉ từ Lotto 5/35

Anh Vương Hạnh hiện đang sinh sống tại Quảng Trị và làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Anh biết đến Vietlott thông qua các kênh truyền thông khoảng 7-8 năm trước và bắt đầu tham gia dự thưởng từ thời điểm đó. Trong quá trình tham gia, anh thường lựa chọn các sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55, Mega 6/45, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 và Keno. Đáng chú ý, trước khi nhận 3 giải Nhất tại kỳ QSMT số 00874, anh Hạnh từng trúng giải Độc Đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 tại kỳ QSMT số 00707, với giá trị giải thưởng 9.987.952.500 đồng.

Anh Vương Hạnh nhận 3 giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT 00874 trị giá hơn 4 tỉ đồng - Ảnh: P.V

Sau lần trúng thưởng này, anh vẫn duy trì thói quen mua vé dự thưởng. Đặc biệt, khi biết đến kỳ chia giải của Lotto 5/35, anh quyết định mua vé với số lượng nhiều hơn thường ngày, qua đó tăng số cơ hội tham gia các giải thưởng được chia trong kỳ quay.

Dành tiền thưởng chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, anh Vương Hạnh cho biết sẽ dành một phần để đóng góp cho cộng đồng địa phương. Cụ thể, anh đã trao tặng 30 triệu đồng cho thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, nhằm hỗ trợ xây dựng đình làng, đồng thời tặng quà cho các cháu học sinh giỏi trong thôn.

Phần tiền thưởng còn lại, anh dự định sử dụng để chăm lo cho gia đình, sửa sang nhà cửa, tạo điều kiện cho con cháu học tập tốt hơn và gửi tiết kiệm nhằm xây dựng nền tảng tài chính ổn định cho tương lai. Bên cạnh đó, anh cho biết sẽ tiếp tục duy trì công việc hiện tại.

Anh Vương Hạnh nhận 3 giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT 00874 trị giá hơn 4 tỉ đồng - Ảnh: P.V

Theo quy định, với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỉ đồng, anh Hạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 400 triệu đồng, tương ứng 10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng. Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng và nộp tại tỉnh Quảng Trị, nơi phát hành vé trúng thưởng.

Vietlott bảo đảm quy trình quay số mở thưởng công khai, minh bạch

Theo Vietlott, quy trình QSMT được thực hiện công khai, minh bạch và chịu sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát xổ số. Các kỳ QSMT được tường thuật trực tiếp trên những kênh thông tin chính thức, gồm:

1. Kênh truyền hình TodayTV - SCTV2.

2. Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

3. Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Sau một năm có mặt tại thị trường Việt Nam (29/6/2025 - 29/6/2026), xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã nhanh chóng trở thành sản phẩm giải trí có thưởng được nhiều người chơi quan tâm, với những tính năng nổi bật. Cụ thể, Lotto 5/35 có hai kỳ quay số mỗi ngày; giải Độc Đắc tối thiểu 6 tỉ đồng; cơ chế trùng một số cũng trúng và đặc biệt là tính năng chia giải Độc Đắc, mang đến cơ hội nhận thưởng theo cơ chế của từng kỳ quay.

Với những đặc điểm này, Lotto 5/35 tiếp tục bổ sung lựa chọn cho người chơi yêu thích các sản phẩm xổ số tự chọn, đồng thời tạo nên những cơ hội nhận thưởng với các mức giá trị khác nhau. Tìm hiểu thêm về sản phẩm xổ số quay nhanh Lotto 5/35 tại: https://www.vietlott.vn/vi/choi/lotto535/gioi-thieu-san-pham-535.